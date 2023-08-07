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Зреет недовольство. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Зреет недовольство. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 07.08.2023
Зреет недовольство. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
В рядах Вооруженных сил Украины зреет недовольство из-за некомпетентности их командиров, недостаточной подготовки в странах НАТО и неподходящей западной... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:27
2023-08-07T13:27
2023-08-07T18:34
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины зреет недовольство из-за некомпетентности их командиров, недостаточной подготовки в странах НАТО и неподходящей западной бронетехники, сообщает The New York Times."Они сражались в Афганистане и Ираке, а враги там не такие, как русские", — пожаловался один из солдат ВСУ, говоря о военных инструкторах США, обучающих украинских новобранцев.Ссылаясь на слова украинских военнослужащих, журналисты указали, что боевые командиры ВСУ бросают только что подготовленных новобранцев в бой и используют непроверенные тактики в ходе контрнаступления. Сами же солдаты пожаловались, что их обучение в странах НАТО было слишком коротким, а некоторая поставленная бронетехника не может противостоять мощи российской армии, поскольку была предназначена для подавления восстаний.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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В мире, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Владимир Зеленский
Зреет недовольство. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
NYT: солдаты ВСУ жалуются на подготовку НАТО и западную бронетехнику