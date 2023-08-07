https://ria.ru/20230807/navodneniya-1888537410.html

В Китае выросло число погибших от наводнений

В Китае выросло число погибших от наводнений - РИА Новости, 07.08.2023

В Китае выросло число погибших от наводнений

Число погибших от наводнений в результате проливных дождей в городе Шулань в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Цзилинь возросло до 14,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T04:48

2023-08-07T04:48

2023-08-07T04:51

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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Число погибших от наводнений в результате проливных дождей в городе Шулань в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Цзилинь возросло до 14, один числится пропавшим, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный штаб по устранению последствий наводнений. Ранее сообщалось о шести погибших. Кроме того, муниципальное правительство Цзилиня информировало, что заместитель мэра города Шулань Ло Сюйдун, а также два других муниципальных чиновника, пропавшие без вести в процессе работ по устранению последствий наводнений, признаны погибшими, поиски еще одного пропавшего чиновника продолжаются. "По состоянию на 22.00 (17.00 по мск) 6 августа, из-за проливных дождей погибли 14 человек, один числится пропавшим", - говорится в сообщении телевидения. На северные районы Китая ранее обрушились ливни. На прошлой неделе от сильных дождей пострадал Пекин и окружающая его провинция Хэбэй, в китайской столице количество осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений. СМИ со ссылками на местные управления по предотвращению наводнений сообщали, что от проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, в окружающей столицу провинции Хэбэй зарегистрировали девять погибших. Кроме того, от проливных дождей пострадали в общей сложности 44 673 человека в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал приложить все усилия, чтобы минимизировать число новых жертв наводнений после сильных дождей на севере Китая. В пятницу метеорологи предупреждали, что в ближайшие три дня в северо-восточных и северных районах Китая в связи с обильными осадками сохраняется высокий риск паводков, оползней, обвалов и селей. Населению рекомендуется избегать нахождения в горных районах и вблизи рек.

https://ria.ru/20230806/navodnenie-1888493021.html

https://ria.ru/20230723/pakistan-1885758198.html

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в мире, китай, цзилинь, пекин, си цзиньпин