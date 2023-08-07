https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888582663.html

ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР

ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2023

ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР

За последнюю неделю украинские силы предприняли свыше 30 попыток наступления в Луганской народной республике, но российские войска все их остановили, сообщил... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

2023-08-07T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последнюю неделю украинские силы предприняли свыше 30 попыток наступления в Луганской народной республике, но российские войска все их остановили, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24". "За истекшую неделю в зоне ответственности луганского северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления и захвата территории ЛНР. Однако благодаря слаженным действиям всех родов войск вооруженных сил данные попытки были локализованы и не допущены. Мало того, любая попытка атаковать позиции наших войск завершалась провалом и существенными потерями со стороны атакующих", - сказал Пасечник. Он отметил, что на участке Берестовое – Переездное противник предпринимал до 14 попыток прорыва, при этом потеряв убитыми по меньшей мере до 150 боевиков, на участке Новодружеск – Григоровка украинские силы пытались прорваться 11 раз, потеряв до 100 человек убитыми, на участке Волчеяровка – Иванодарьевка войска РФ отразили пять атак, а потери противника составили до 40 человек убитыми и раненными. "Кроме того, благодаря уверенным действиям артиллеристов во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов второго армейского корпуса были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20230807/plan-1888581379.html

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник