Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888582663.html
ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР
ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР
За последнюю неделю украинские силы предприняли свыше 30 попыток наступления в Луганской народной республике, но российские войска все их остановили, сообщил... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:43
2023-08-07T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последнюю неделю украинские силы предприняли свыше 30 попыток наступления в Луганской народной республике, но российские войска все их остановили, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24". "За истекшую неделю в зоне ответственности луганского северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления и захвата территории ЛНР. Однако благодаря слаженным действиям всех родов войск вооруженных сил данные попытки были локализованы и не допущены. Мало того, любая попытка атаковать позиции наших войск завершалась провалом и существенными потерями со стороны атакующих", - сказал Пасечник. Он отметил, что на участке Берестовое – Переездное противник предпринимал до 14 попыток прорыва, при этом потеряв убитыми по меньшей мере до 150 боевиков, на участке Новодружеск – Григоровка украинские силы пытались прорваться 11 раз, потеряв до 100 человек убитыми, на участке Волчеяровка – Иванодарьевка войска РФ отразили пять атак, а потери противника составили до 40 человек убитыми и раненными. "Кроме того, благодаря уверенным действиям артиллеристов во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов второго армейского корпуса были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20230807/plan-1888581379.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник
ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР

ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР, российские войска их отбили

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последнюю неделю украинские силы предприняли свыше 30 попыток наступления в Луганской народной республике, но российские войска все их остановили, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24".
"За истекшую неделю в зоне ответственности луганского северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления и захвата территории ЛНР. Однако благодаря слаженным действиям всех родов войск вооруженных сил данные попытки были локализованы и не допущены. Мало того, любая попытка атаковать позиции наших войск завершалась провалом и существенными потерями со стороны атакующих", - сказал Пасечник.
Он отметил, что на участке Берестовое – Переездное противник предпринимал до 14 попыток прорыва, при этом потеряв убитыми по меньшей мере до 150 боевиков, на участке Новодружеск – Григоровка украинские силы пытались прорваться 11 раз, потеряв до 100 человек убитыми, на участке Волчеяровка – Иванодарьевка войска РФ отразили пять атак, а потери противника составили до 40 человек убитыми и раненными.
"Кроме того, благодаря уверенным действиям артиллеристов во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов второго армейского корпуса были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов", - добавил Пасечник.
Узи во время беременности - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине
Вчера, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала