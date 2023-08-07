ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР
ВСУ за неделю совершили более 30 попыток наступления в ЛНР, российские войска их отбили
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. За последнюю неделю украинские силы предприняли свыше 30 попыток наступления в Луганской народной республике, но российские войска все их остановили, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24".
"За истекшую неделю в зоне ответственности луганского северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления и захвата территории ЛНР. Однако благодаря слаженным действиям всех родов войск вооруженных сил данные попытки были локализованы и не допущены. Мало того, любая попытка атаковать позиции наших войск завершалась провалом и существенными потерями со стороны атакующих", - сказал Пасечник.
Он отметил, что на участке Берестовое – Переездное противник предпринимал до 14 попыток прорыва, при этом потеряв убитыми по меньшей мере до 150 боевиков, на участке Новодружеск – Григоровка украинские силы пытались прорваться 11 раз, потеряв до 100 человек убитыми, на участке Волчеяровка – Иванодарьевка войска РФ отразили пять атак, а потери противника составили до 40 человек убитыми и раненными.
"Кроме того, благодаря уверенным действиям артиллеристов во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов второго армейского корпуса были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов", - добавил Пасечник.