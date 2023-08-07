https://ria.ru/20230807/murashko-1888549029.html

Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям

Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям - РИА Новости, 07.08.2023

Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям

Российское производство должно иметь приоритет при заключении контрактов по проекту модернизации первичного звена здравоохранения, заявил министр... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:56

2023-08-07T08:56

2023-08-07T08:56

россия

михаил мурашко

общество

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УФА, 7 авг - РИА Новости. Российское производство должно иметь приоритет при заключении контрактов по проекту модернизации первичного звена здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы настаиваем, чтобы при контрактации приоритеты отдавали отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", - сказал Мурашко на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что отечественные технологии приходят в здравоохранение. Благодаря российскому фармацевтическому производству, производству медицинских изделий в период пандемии основная масса оборудования и лекарственных препаратов, которые использовались медорганизациями, была произведена именно в РФ, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мурашко, общество