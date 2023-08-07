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Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям - РИА Новости, 07.08.2023
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08:56 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/murashko-1888549029.html
Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям
Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям - РИА Новости, 07.08.2023
Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям
Российское производство должно иметь приоритет при заключении контрактов по проекту модернизации первичного звена здравоохранения, заявил министр... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:56
2023-08-07T08:56
россия
михаил мурашко
общество
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Российское производство должно иметь приоритет при заключении контрактов по проекту модернизации первичного звена здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы настаиваем, чтобы при контрактации приоритеты отдавали отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", - сказал Мурашко на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что отечественные технологии приходят в здравоохранение. Благодаря российскому фармацевтическому производству, производству медицинских изделий в период пандемии основная масса оборудования и лекарственных препаратов, которые использовались медорганизациями, была произведена именно в РФ, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html
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россия, михаил мурашко, общество
Россия, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко призвал предоставить преференции российским производителям

Мурашко: российские производители должны иметь приоритет на поставки в поликлиники

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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УФА, 7 авг - РИА Новости. Российское производство должно иметь приоритет при заключении контрактов по проекту модернизации первичного звена здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы настаиваем, чтобы при контрактации приоритеты отдавали отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", - сказал Мурашко на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Он отметил, что отечественные технологии приходят в здравоохранение. Благодаря российскому фармацевтическому производству, производству медицинских изделий в период пандемии основная масса оборудования и лекарственных препаратов, которые использовались медорганизациями, была произведена именно в РФ, подчеркнул министр.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Мурашко заявил о развитии первичного звена здравоохранения в новых регионах
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