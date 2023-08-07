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Благоустройство станций МЦД-4 проведут в Подмосковье

Благоустройство станций МЦД-4 проведут в Подмосковье - РИА Новости, 07.08.2023

Благоустройство станций МЦД-4 проведут в Подмосковье

В Подмосковье благоустроят шесть станций МЦД-4 – Апрелевку, Лесной городок, Реутово, Кучино, Ольгино и Железнодорожную. Новая линия начнет работать в сентябре... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:39

2023-08-07T18:39

2023-08-07T18:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Подмосковье благоустроят шесть станций МЦД-4 – Апрелевку, Лесной городок, Реутово, Кучино, Ольгино и Железнодорожную. Новая линия начнет работать в сентябре текущего года. Об этом сообщил телеканал "360".В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что новый диаметр пройдет через четыре округа – Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиху. Путь будет проложен через станции Апрелевка, Победа, Лесной городок, Реутово, Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Железнодорожная. Шесть из них планируют благоустроить."Важной задачей для нас является приведение в порядок территорий у станций МЦД, потому что вокзал или железнодорожная станция – это первое, что видят приезжающие. Мы хотим, чтобы жителей и гостей Подмосковья встречали чистые благоустроенные пространства, где удобно подождать нужный транспорт, оставить автомобиль на парковке, безопасно в темное время суток", – рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.На станциях появятся комфортные зоны ожидания, парковки и пешеходные дорожки. Также там заменят покрытие на тротуарах и проезжих частях, обновят разметку и пешеходные переходы.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)