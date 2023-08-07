https://ria.ru/20230807/msd-1888578414.html

Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла

Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла - РИА Новости, 07.08.2023

Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла

При строительстве двух эстакад на открытом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) смонтировали более 8,5 тысяч тонн... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:27

2023-08-07T11:27

2023-08-07T11:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При строительстве двух эстакад на открытом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) смонтировали более 8,5 тысяч тонн металлоконструкций, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 метров и 1,2 километра. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролетных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тысяч тонн, а объем железобетонных конструкций – порядка 33 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра уточнил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая, самая длинная эстакада, сооружалась в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда над действующей железной дорогой. Кроме того, в составе участка также построены четыре путепровода и один тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.

https://realty.ria.ru/20230803/stroykompleks-1887925135.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы