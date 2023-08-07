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Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла - РИА Новости, 07.08.2023
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11:27 07.08.2023
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Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла
Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла - РИА Новости, 07.08.2023
Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла
При строительстве двух эстакад на открытом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) смонтировали более 8,5 тысяч тонн... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:27
2023-08-07T11:27
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москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При строительстве двух эстакад на открытом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) смонтировали более 8,5 тысяч тонн металлоконструкций, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 метров и 1,2 километра. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролетных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тысяч тонн, а объем железобетонных конструкций – порядка 33 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра уточнил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая, самая длинная эстакада, сооружалась в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда над действующей железной дорогой. Кроме того, в составе участка также построены четыре путепровода и один тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на двух эстакадах МСД использовали почти 9 тысяч тонн металла

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При строительстве двух эстакад на открытом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) смонтировали более 8,5 тысяч тонн металлоконструкций, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На открытом участке Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД построено семь крупных искусственных сооружений, в их числе две эстакады длиной 300 метров и 1,2 километра. Вес смонтированных металлоконструкций двух пролетных строений искусственных сооружений составил более 8,5 тысяч тонн, а объем железобетонных конструкций – порядка 33 тысяч кубометров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Заместитель мэра уточнил, что 300-метровая эстакада построена в районе платформы МЦД-2 Красный строитель. Вторая, самая длинная эстакада, сооружалась в районе Дорожной улицы и 3-го Дорожного проезда над действующей железной дорогой.
Кроме того, в составе участка также построены четыре путепровода и один тоннель под действующими путями Павелецкого направления МЖД.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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