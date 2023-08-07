https://ria.ru/20230807/motovezdekhod-1888568071.html
В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе
В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе - РИА Новости, 07.08.2023
В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе
Десятилетний ребенок погиб, опрокинувшись на мотовездеходе в степи в Приволжском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:43
2023-08-07T10:43
2023-08-07T10:43
происшествия
астраханская область
приволжский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб, опрокинувшись на мотовездеходе в степи в Приволжском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "В ходе проверки установлено, что вечером 6 августа 2023 года в степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района области 10-летний мальчик, управляя мотовездеходом, совершил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении. По данному факту следователи организовали проверку.
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астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, приволжский район
Происшествия, Астраханская область, Приволжский район
В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе
В Астраханской области погиб десятилетний мальчик, опрокинувшись на мотовездеходе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб, опрокинувшись на мотовездеходе в степи в Приволжском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
"В ходе проверки установлено, что вечером 6 августа 2023 года в степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района области 10-летний мальчик, управляя мотовездеходом, совершил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи организовали проверку.
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