https://ria.ru/20230807/motovezdekhod-1888568071.html

В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе

В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе - РИА Новости, 07.08.2023

В Астраханской области погиб ребенок, опрокинувшись на мотовездеходе

Десятилетний ребенок погиб, опрокинувшись на мотовездеходе в степи в Приволжском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:43

2023-08-07T10:43

2023-08-07T10:43

происшествия

астраханская область

приволжский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб, опрокинувшись на мотовездеходе в степи в Приволжском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "В ходе проверки установлено, что вечером 6 августа 2023 года в степной зоне села Осыпной Бугор Приволжского района области 10-летний мальчик, управляя мотовездеходом, совершил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении. По данному факту следователи организовали проверку.

https://ria.ru/20230806/avariya-1888509676.html

астраханская область

приволжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, астраханская область, приволжский район