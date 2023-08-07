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Проезд авто по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили
Проезд авто по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили - РИА Новости, 07.08.2023
Проезд авто по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное в результате обстрела ВСУ накануне, восстановлено для легковых... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:26
2023-08-07T14:26
2023-08-07T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
геническ
херсонская область
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное в результате обстрела ВСУ накануне, восстановлено для легковых автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Пока разрешён проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме", - написал Сальдо. Накануне он сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, было выпущено 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО, один человек пострадал. Также Сальдо сообщал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар".
https://ria.ru/20230806/vsu-1888520775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Проезд авто по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили
Сальдо: проезд по мосту через пролив Тонкий восстановили для легковых автомобилей