https://ria.ru/20230807/most-1888579982.html
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин - РИА Новости, 07.08.2023
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин
Пробка со стороны Кубани стремительно растет - въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:34
2023-08-07T11:34
2023-08-07T11:34
республика крым
крымский мост
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Пробка со стороны Кубани стремительно растет - въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. В понедельник в 7.00 (мск) на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 машин. "(Понедельник - ред.) 10.00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 634 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, краснодарский край
Республика Крым, Крымский мост, Краснодарский край
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин, скопления у Керчи нет