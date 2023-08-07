https://ria.ru/20230807/most-1888579982.html

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин - РИА Новости, 07.08.2023

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 634 машин

Пробка со стороны Кубани стремительно растет - въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:34

2023-08-07T11:34

2023-08-07T11:34

республика крым

крымский мост

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Пробка со стороны Кубани стремительно растет - въезда ждут 634 автомобиля, скоплений на Крымский мост со стороны Керчи нет, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. В понедельник в 7.00 (мск) на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 машин. "(Понедельник - ред.) 10.00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 634 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Грузовые автомобили при поездках в Крым и обратно используют Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888476807.html

республика крым

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, крымский мост, краснодарский край