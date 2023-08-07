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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.08.2023
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07:58 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/moskva-1888545022.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:58
2023-08-07T07:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Небольшая облачность, без осадков, плюс 29-31 градус по Цельсию в Москве, по Московской области - плюс 27-32 градуса", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются небольшая облачность, без осадков и до плюс 31

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщины сидят на скамье в центре Москвы
Женщины сидят на скамье в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Женщины сидят на скамье в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Небольшая облачность, без осадков, плюс 29-31 градус по Цельсию в Москве, по Московской области - плюс 27-32 градуса", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба.
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Вчера, 22:42
 
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