https://ria.ru/20230807/moskva-1888545022.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 07.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:58

2023-08-07T07:58

2023-08-07T07:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Небольшая облачность, без осадков, плюс 29-31 градус по Цельсию в Москве, по Московской области - плюс 27-32 градуса", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Давление будет падать до 743 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)