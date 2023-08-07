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Москалькова заявила, что защитила права родных погибшего во время операции - РИА Новости, 07.08.2023
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10:18 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/moskalkova-1888560996.html
Москалькова заявила, что защитила права родных погибшего во время операции
Москалькова заявила, что защитила права родных погибшего во время операции - РИА Новости, 07.08.2023
Москалькова заявила, что защитила права родных погибшего во время операции
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем телеграм-канале, как, подав административный иск в суд, защитила права родных... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:18
2023-08-07T10:18
происшествия
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем телеграм-канале, как, подав административный иск в суд, защитила права родных 50-летнего мужчины, погибшего после того, как во время операции врач оставил в его животе марлевый шарик. "С прошлого года мы направили в суды больше 10 административных исков в защиту прав граждан, большинство из которых удовлетворено. Тематика самая разная: обеспечение жильем, ремонт дороги, перевод в другое исправительное учреждение", - сообщила омбудсмен. Она рассказала один из случаев, когда из-за преступной неосторожности, допущенной в ходе операции, скончался 50-летний мужчина. "Врач оставил в его животе марлевый шарик, что привело к необратимым последствиям. Родители погибшего, желая привлечь виновных к ответственности, подали заявление о возбуждении уголовного дела", - сообщила уполномоченный. Но по разным причинам, как отметила Москалькова, следственные действия затягивались, и в конечном итоге дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Позже в семье скончался и 78-летний отец погибшего, после чего родственники обратились к омбудсмену. "Совместно с органами прокуратуры мы провели тщательную проверку и обнаружили серьезные нарушения, допущенные в ходе следствия. Это дало нам основание подать в суд административный иск о нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства и денежной компенсации женщине", - подчеркнула Москалькова и добавила, что по итогу иск был полностью удовлетворен, и мама погибшего получила заслуженную компенсацию.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882624443.html
https://ria.ru/20230720/osvobozhdenie-1885302449.html
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происшествия, россия, татьяна москалькова
Происшествия, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила, что защитила права родных погибшего во время операции

Москалькова рассказала, как защитила права родных погибшего на операционном столе мужчины

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем телеграм-канале, как, подав административный иск в суд, защитила права родных 50-летнего мужчины, погибшего после того, как во время операции врач оставил в его животе марлевый шарик.
"С прошлого года мы направили в суды больше 10 административных исков в защиту прав граждан, большинство из которых удовлетворено. Тематика самая разная: обеспечение жильем, ремонт дороги, перевод в другое исправительное учреждение", - сообщила омбудсмен.
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Она рассказала один из случаев, когда из-за преступной неосторожности, допущенной в ходе операции, скончался 50-летний мужчина.
«
"Врач оставил в его животе марлевый шарик, что привело к необратимым последствиям. Родители погибшего, желая привлечь виновных к ответственности, подали заявление о возбуждении уголовного дела", - сообщила уполномоченный.
Но по разным причинам, как отметила Москалькова, следственные действия затягивались, и в конечном итоге дело было прекращено в связи с истечением срока давности. Позже в семье скончался и 78-летний отец погибшего, после чего родственники обратились к омбудсмену.
"Совместно с органами прокуратуры мы провели тщательную проверку и обнаружили серьезные нарушения, допущенные в ходе следствия. Это дало нам основание подать в суд административный иск о нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства и денежной компенсации женщине", - подчеркнула Москалькова и добавила, что по итогу иск был полностью удовлетворен, и мама погибшего получила заслуженную компенсацию.
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