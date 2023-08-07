https://ria.ru/20230807/moshenniki-1888539807.html

В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам

В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам - РИА Новости, 07.08.2023

В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, в котором предложило ввести уголовные наказание для тех, кто использует банковские карты или... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:09

2023-08-07T06:09

2023-08-07T07:02

россия

сергей лебедев

экономика

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, в котором предложило ввести уголовные наказание для тех, кто использует банковские карты или предоставляет доступ к ним, помогая мошенникам выводить похищенные деньги, об этом говорится в письме заместителя министра-начальника следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева сенатору Артему Шейкину."Проектом предлагается введение в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 187.1, предусматривающей уголовную ответственность лиц за передачу, приобретение, использование электронного средства платежа или предоставление доступа к нему, за исключением случаев, когда действия, совершаемые с электронным средством платежа, осуществляются в законных интересах держателя данного электронного средства платежа", - говорится в тексте документа (есть в распоряжении РИА Новости). В письме также отмечается, что 20 июля 2023 года МВД РФ отправило доработанный проект в федеральные органы государственной власти на согласование. Сенатор, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин пояснил РИА Новости, что в прошлом году телефонные мошенники похитили более 14 миллиардов рублей, а в 2023 году в сутки происходит 8,6 миллиона попыток телефонных мошенничеств. Во всех реализованных мошенничествах, по словам Шейкина, участвуют так называемые дропперы (физические или юридические лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги) - именно их и планируют наказывать предлагаемой статьей УК РФ. "Дропы участвуют во всех схемах по обналу (незаконное обналичивание - ред.) чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, а именно передает ее в пользование третьих лиц за вознаграждение. На эту карту переводят средства, добытые преступными способами. При помощи банковских карт преступники обналичивают сумму в банкомате, либо переводят средства на иные счета банковских карт или сервисы электронных платежей - электронные кошельки", - объяснил Шейкин. Парламентарий добавил, что для дропперов будут установлены "уголовные штрафы", которые влекут за собой "правовые последствия в виде судимости". Наказание, по словам сенатора, будет исполняться судебными приставами по месту жительства или работы осужденного. "Дропперы - это звенья одной цепи мошенников. Если мы перекроем вывод похищенных средств, то отсечем им руки, им будет гораздо сложнее совершать свои мошенничества", - считает Шейкин.

https://ria.ru/20230807/minfin-1888529261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230725/moshenniki-1886135763.html

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россия, сергей лебедев, экономика