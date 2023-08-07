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Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.08.2023
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12:01 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/morpekh-1888588414.html
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.08.2023
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:01
2023-08-07T12:01
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики. Военнослужащий 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов, по данным следствия, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции на территории детского сада в Мариуполе, во время допроса мирного жителя нанес ему не менее 15 ударов кулаками и ногами, тот скончался на месте преступления. Михайлов сбросил тело потерпевшего в канализационный колодец и поджег его. "Верховный суд Донецкой Народной Республики назначил Михайлову наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; убийстве, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти. Уголовное дело в отношении соучастника преступления Владимира Орла рассматривается в суде, добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя

Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху Михайлову за жестокое убийство жителя Мариуполя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома в Мариуполе
Разрушенные жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушенные жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики.
Военнослужащий 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов, по данным следствия, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции на территории детского сада в Мариуполе, во время допроса мирного жителя нанес ему не менее 15 ударов кулаками и ногами, тот скончался на месте преступления. Михайлов сбросил тело потерпевшего в канализационный колодец и поджег его.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики назначил Михайлову наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; убийстве, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.
Уголовное дело в отношении соучастника преступления Владимира Орла рассматривается в суде, добавили в СК РФ.
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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