https://ria.ru/20230807/morpekh-1888588414.html
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.08.2023
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:01
2023-08-07T12:01
2023-08-07T12:01
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики. Военнослужащий 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов, по данным следствия, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции на территории детского сада в Мариуполе, во время допроса мирного жителя нанес ему не менее 15 ударов кулаками и ногами, тот скончался на месте преступления. Михайлов сбросил тело потерпевшего в канализационный колодец и поджег его. "Верховный суд Донецкой Народной Республики назначил Михайлову наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; убийстве, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти. Уголовное дело в отношении соучастника преступления Владимира Орла рассматривается в суде, добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху Михайлову за жестокое убийство жителя Мариуполя