https://ria.ru/20230807/morpekh-1888588414.html

Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя

Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.08.2023

Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:01

2023-08-07T12:01

2023-08-07T12:01

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха за жестокое убийство жителя Мариуполя, сообщает прокуратура республики. Военнослужащий 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов, по данным следствия, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции на территории детского сада в Мариуполе, во время допроса мирного жителя нанес ему не менее 15 ударов кулаками и ногами, тот скончался на месте преступления. Михайлов сбросил тело потерпевшего в канализационный колодец и поджег его. "Верховный суд Донецкой Народной Республики назначил Михайлову наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; убийстве, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти. Уголовное дело в отношении соучастника преступления Владимира Орла рассматривается в суде, добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины