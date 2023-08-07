https://ria.ru/20230807/migratsiya-1888534438.html

Власти Британии ужесточат законодательство в сфере нелегальной миграции

Власти Британии ужесточат законодательство в сфере нелегальной миграции - РИА Новости, 07.08.2023

Власти Британии ужесточат законодательство в сфере нелегальной миграции

Власти Великобритании увеличат в три раза размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, сообщил замглавы британского МВД по вопросам... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T02:58

2023-08-07T02:58

2023-08-07T03:07

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Великобритании увеличат в три раза размер штрафов для работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, сообщил замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в своей статье, опубликованной в газете Telegraph. "Работодатели, неоднократно нарушающие правила, будут наказываться штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (76,4 тысячи долларов - ред.) (по сравнению с 20 тысячами фунтов стерлингов (25,4 тысячи долларов - ред.) за каждого работника, которого они нанимают нелегально", - пишет Дженрик. При этом увеличение штрафов также коснется случаев сотрудничества арендодателей с компаниями, берущими на работу нелегальных мигрантов. Так, штраф увеличится с 1 тысячи фунтов стерлингов (1,2 тысячи долларов) на одного жильца за первое нарушение до 10 тысячи фунтов стерлингов (12,7 тысячи долларов) соответственно. По словам замглавы британского МВД, это крупнейшее с 2014 года изменение в системе наказаний против "недобросовестных работодателей и арендодателей", пытающихся обойти иммиграционное законодательство королевства. Как отметила газета, новая система вступит в силу с начала 2024 года. Ее целью является создание риска "финансового разорения" для нарушителей, заявил неназванный источник издания. Указывается, что наибольшее внимание в рамках надзора получат маникюрные бары, автомойки, а также сферы строительства, социального обслуживания и гостиничный бизнес. Именно они считаются, согласно данным газеты, "ключевыми" предприятиями, где могут работать нелегалы. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. По данным газеты Times, страдает и продовольственная безопасность страны, поскольку зачастую мигранты прячутся в грузовиках с продуктами, из-за этого приходится выбрасывать значительное количество продовольствия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента усиления миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Ранее британские СМИ писали, что страна тратит около 7 миллионов фунтов стерлингов в день на содержание мигрантов в гостиницах.

https://ria.ru/20230612/migratsiya-1877698560.html

https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html

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