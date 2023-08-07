https://ria.ru/20230807/migranty-1888730002.html
СМИ: не менее 11 мигрантов из стран Африки утонули в море у берегов Туниса
СМИ: не менее 11 мигрантов из стран Африки утонули в море у берегов Туниса - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: не менее 11 мигрантов из стран Африки утонули в море у берегов Туниса
По меньшей мере 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море у берегов Туниса при попытке на лодке переправиться в Европу, сообщил телеканал Nessma. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:17
2023-08-07T20:17
2023-08-07T20:17
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африка
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ТУНИС, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море у берегов Туниса при попытке на лодке переправиться в Европу, сообщил телеканал Nessma. По данным телеканала, ссылающегося на представителя суда в городе Сфакс, "тела 11 мигрантов были извлечены" береговой охраной в воскресенье вечером у острова Керкенна. Двоих человек, сообщает СМИ, пограничникам удалось спасти с терпящей бедствие в море лодки. В конце июля глава МВД Туниса Камаль аль-Факи заявил, что за минувшие шесть месяцев из моря у побережья Туниса было извлечено свыше 900 тел нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Европу. Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса и Ливии в Италию. Десятки из них тонут. В последние месяцы сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
https://ria.ru/20230807/migratsiya-1888534438.html
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в мире, тунис (страна), здоровье - общество, европа, африка
В мире, Тунис (страна), Здоровье - Общество, Европа, Африка
СМИ: не менее 11 мигрантов из стран Африки утонули в море у берегов Туниса
Nessma: не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море у берегов Туниса