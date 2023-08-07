https://ria.ru/20230807/mesta-1888594181.html

Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов

Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов - РИА Новости, 07.08.2023

Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов

В вузах Кузбасса на 10% увеличено количество целевых мест по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:23

2023-08-07T12:23

2023-08-07T12:23

кемеровская область

сергей цивилев

кемеровский государственный университет

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КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. В вузах Кузбасса на 10% увеличено количество целевых мест по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона. "В вузах Кузбасса увеличено количество целевых мест. В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Абитуриентам в этом году в вузах Кузбасса предлагают более 7,5 тысячи бюджетных мест", – говорится в сообщении. Уточняется, что больше всего первокурсников, которые будут получать специальность по заказу организаций или предприятий, поступили в Кемеровский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный университет и Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию. "Важно готовить тех специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и организации. К тому же, целевой набор позволяет студентам быть уверенными в своем будущем, в своей востребованности. Поэтому такую практику в регионе будем только развивать", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в Кемеровском государственном медицинском университете в этом году зачислены 439 "целевиков". Из них 251 студент будет обучаться по направлению "Лечебное дело", 142 — "Педиатрия", по 20 — "Стоматология" и "Медико-профилактическое дело", 5 — "Фармация", 1 — "Сестринское дело". Основным заказчиком выступило министерство здравоохранения Кузбасса. В Кемеровском государственном университете более 30 человек выбрали направление "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". Среди востребованных профилей — физическая культура и безопасность жизнедеятельности, русский язык и литература, начальное образование и информатика, история и обществознание, иностранный язык и экономика. По направлению "Лечебное дело" набор в КемГУ составил 12 человек, по программе специалитета направления "Медицинская биохимия" будут обучаться 5 студентов. В Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию на аграрные специальности (бакалавриат и специалитет) по заказу отраслевых предприятий приняты более 20 человек. Будущие специалисты будут заниматься развитием агропромышленного комплекса региона, созданием новых перспективных направлений. Больше всего "целевиков" — 5 человек — направлены на обучение по специальности "Зоотехния", по 3 — "Агрономия", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Ветеринария". С 28 июля по 3 августа прошел этап приоритетного зачисления, всего по целевому набору и по квотам на первый курс поступили 1122 человека. С 4 августа по 9 августа в регионе проходит основной этап зачисления на основании результатов вступительных испытаний в рамках контрольных цифр приема.

https://ria.ru/20230804/obuchenie-1888112233.html

https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, кемеровский государственный университет