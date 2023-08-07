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Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов - РИА Новости, 07.08.2023
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12:23 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/mesta-1888594181.html
Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов
Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов - РИА Новости, 07.08.2023
Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов
В вузах Кузбасса на 10% увеличено количество целевых мест по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:23
2023-08-07T12:23
кемеровская область
сергей цивилев
кемеровский государственный университет
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КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. В вузах Кузбасса на 10% увеличено количество целевых мест по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона. "В вузах Кузбасса увеличено количество целевых мест. В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Абитуриентам в этом году в вузах Кузбасса предлагают более 7,5 тысячи бюджетных мест", – говорится в сообщении. Уточняется, что больше всего первокурсников, которые будут получать специальность по заказу организаций или предприятий, поступили в Кемеровский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный университет и Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию. "Важно готовить тех специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и организации. К тому же, целевой набор позволяет студентам быть уверенными в своем будущем, в своей востребованности. Поэтому такую практику в регионе будем только развивать", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в Кемеровском государственном медицинском университете в этом году зачислены 439 "целевиков". Из них 251 студент будет обучаться по направлению "Лечебное дело", 142 — "Педиатрия", по 20 — "Стоматология" и "Медико-профилактическое дело", 5 — "Фармация", 1 — "Сестринское дело". Основным заказчиком выступило министерство здравоохранения Кузбасса. В Кемеровском государственном университете более 30 человек выбрали направление "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". Среди востребованных профилей — физическая культура и безопасность жизнедеятельности, русский язык и литература, начальное образование и информатика, история и обществознание, иностранный язык и экономика. По направлению "Лечебное дело" набор в КемГУ составил 12 человек, по программе специалитета направления "Медицинская биохимия" будут обучаться 5 студентов. В Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию на аграрные специальности (бакалавриат и специалитет) по заказу отраслевых предприятий приняты более 20 человек. Будущие специалисты будут заниматься развитием агропромышленного комплекса региона, созданием новых перспективных направлений. Больше всего "целевиков" — 5 человек — направлены на обучение по специальности "Зоотехния", по 3 — "Агрономия", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Ветеринария". С 28 июля по 3 августа прошел этап приоритетного зачисления, всего по целевому набору и по квотам на первый курс поступили 1122 человека. С 4 августа по 9 августа в регионе проходит основной этап зачисления на основании результатов вступительных испытаний в рамках контрольных цифр приема.
https://ria.ru/20230804/obuchenie-1888112233.html
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кемеровская область, сергей цивилев, кемеровский государственный университет
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Кемеровский государственный университет

Кузбасс увеличил число целевых мест в вузах на десять процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Студенты на занятиях в аудитории. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 авг – РИА Новости. В вузах Кузбасса на 10% увеличено количество целевых мест по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В вузах Кузбасса увеличено количество целевых мест. В этом году на первый курс по целевой квоте в вузы региона зачислены 780 человек. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Абитуриентам в этом году в вузах Кузбасса предлагают более 7,5 тысячи бюджетных мест", – говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего первокурсников, которые будут получать специальность по заказу организаций или предприятий, поступили в Кемеровский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный университет и Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию.
"Важно готовить тех специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и организации. К тому же, целевой набор позволяет студентам быть уверенными в своем будущем, в своей востребованности. Поэтому такую практику в регионе будем только развивать", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
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Уточняется, что в Кемеровском государственном медицинском университете в этом году зачислены 439 "целевиков". Из них 251 студент будет обучаться по направлению "Лечебное дело", 142 — "Педиатрия", по 20 — "Стоматология" и "Медико-профилактическое дело", 5 — "Фармация", 1 — "Сестринское дело". Основным заказчиком выступило министерство здравоохранения Кузбасса.
В Кемеровском государственном университете более 30 человек выбрали направление "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". Среди востребованных профилей — физическая культура и безопасность жизнедеятельности, русский язык и литература, начальное образование и информатика, история и обществознание, иностранный язык и экономика. По направлению "Лечебное дело" набор в КемГУ составил 12 человек, по программе специалитета направления "Медицинская биохимия" будут обучаться 5 студентов.
В Кузбасскую государственную сельскохозяйственную академию на аграрные специальности (бакалавриат и специалитет) по заказу отраслевых предприятий приняты более 20 человек. Будущие специалисты будут заниматься развитием агропромышленного комплекса региона, созданием новых перспективных направлений. Больше всего "целевиков" — 5 человек — направлены на обучение по специальности "Зоотехния", по 3 — "Агрономия", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Ветеринария".
С 28 июля по 3 августа прошел этап приоритетного зачисления, всего по целевому набору и по квотам на первый курс поступили 1122 человека. С 4 августа по 9 августа в регионе проходит основной этап зачисления на основании результатов вступительных испытаний в рамках контрольных цифр приема.
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