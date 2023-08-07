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На Сахалине приступили к реставрации старинного японского маяка - РИА Новости, 07.08.2023
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Туризм
 
14:28 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/mayak-1888615435.html
На Сахалине приступили к реставрации старинного японского маяка
На Сахалине приступили к реставрации старинного японского маяка - РИА Новости, 07.08.2023
На Сахалине приступили к реставрации старинного японского маяка
На Сахалине группа инженеров приступила к работам по восстановлению маяка на мысе Гротто-Слепиковского. Проект стал частью историко-культурного проекта Русского РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:28
2023-08-07T14:28
туризм
новости - туризм
сахалин
история
япония
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Сахалине группа инженеров приступила к работам по восстановлению маяка на мысе Гротто-Слепиковского. Проект стал частью историко-культурного проекта Русского географического общества "Маяки России", сообщает корреспондент РИА Новости. Маяк был возведен в 1940-е годы японцами, когда Сахалин по договору принадлежал Японской империи. Сооружение создали из бетона путем сплошной заливки, благодаря чему оно получилось настолько прочным, что функционирует до сих пор, указывая путь кораблям. Однако время и тяжелые погодные условия — сильные ветра, штормы, а также изменения течения в этом регионе — взяли свое. На маяке и внутри него есть трещины, сколы и другие повреждения, которые необходимо как можно скорее устранить. &quot;Мы четко видим проблемы, которые угрожают маяку. Это длительная эксплуатация, а также разница температур в помещениях, которая привела к тому, что великолепный по качеству бетон начал давать трещину. Надо думать, как это остановить. Иначе маяк разрушится весьма быстро&quot;, — заключил Сергей Чечулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО.Сейчас на месте работает инженерная группа, которая комплексно исследует маяк с помощью дронов и лазерного сканера. Этот прибор отправляет луч и получает сигнал, отраженный от всех поверхностей, и таким образам формирует 3D-модель всего маяка с точностью до миллиметра. "Мы сейчас зафиксируем нынешнее состояние маяка, в том числе, отметим, где и какие трещины находятся. В дальнейшем мы сможем точно рассчитать объемы ремонтных работ. Кроме этого, из полученной модели в будущем возможно сделать виртуальную экскурсию по маяку для привлечения интереса к объекту", — рассказал Сергей Катков, руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории. По словам инженера, после того, как будут собраны все замеры, специалисты отправятся в офис, где проведут обработку полученных данных и составят экспертизу. На это уйдет два-три месяца. "Состояние самого маяка неплохое. За ним хорошо следят и проветривают. Поэтому при небольших усилиях, на мой взгляд, его можно привести в достойный музейный вид", — заключил Катков. Вместе с инженерной группой на территории маяка также поработали волонтеры, которые убрали вокруг него крупный мусор. Проект "Маяки России" реализуется с 2016 года по инициативе команды северо-западной комплексной экспедиции РГО "Гогланд". С 2020 года к проекту подключился Центр Современной истории. За это время специалисты помогли десяткам маякам по всей стране.
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2023
Галина Соколова
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РИА Новости
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новости - туризм, сахалин, история, япония, россия
Туризм, Новости - Туризм, Сахалин, история, Япония, Россия
На Сахалине приступили к реставрации старинного японского маяка

На Сахалине инженеры начали работы по восстановлению маяка на мысе Гротто-Слепиковского

© Фото : Галина Соколова Маяк на мысе Гротто-Слепиковского на юго-западном побережье острова Сахалин
Маяк на мысе Гротто-Слепиковского на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Галина Соколова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Сахалине группа инженеров приступила к работам по восстановлению маяка на мысе Гротто-Слепиковского. Проект стал частью историко-культурного проекта Русского географического общества "Маяки России", сообщает корреспондент РИА Новости.
Маяк был возведен в 1940-е годы японцами, когда Сахалин по договору принадлежал Японской империи. Сооружение создали из бетона путем сплошной заливки, благодаря чему оно получилось настолько прочным, что функционирует до сих пор, указывая путь кораблям.
Однако время и тяжелые погодные условия — сильные ветра, штормы, а также изменения течения в этом регионе — взяли свое. На маяке и внутри него есть трещины, сколы и другие повреждения, которые необходимо как можно скорее устранить.
«

"Мы четко видим проблемы, которые угрожают маяку. Это длительная эксплуатация, а также разница температур в помещениях, которая привела к тому, что великолепный по качеству бетон начал давать трещину. Надо думать, как это остановить. Иначе маяк разрушится весьма быстро", — заключил Сергей Чечулин, руководитель экспедиционного направления департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО.

Сейчас на месте работает инженерная группа, которая комплексно исследует маяк с помощью дронов и лазерного сканера. Этот прибор отправляет луч и получает сигнал, отраженный от всех поверхностей, и таким образам формирует 3D-модель всего маяка с точностью до миллиметра.
© Фото : Галина СоколоваСпециалисты Центра Современной истории проводят комплексное исследование маяка на мысе Гротто-Слепиковского на юго-западном побережье острова Сахалин
Специалисты Центра Современной истории проводят комплексное исследование маяка на мысе Гротто-Слепиковского на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Галина Соколова
Специалисты Центра Современной истории проводят комплексное исследование маяка на мысе Гротто-Слепиковского на юго-западном побережье острова Сахалин
«
"Мы сейчас зафиксируем нынешнее состояние маяка, в том числе, отметим, где и какие трещины находятся. В дальнейшем мы сможем точно рассчитать объемы ремонтных работ. Кроме этого, из полученной модели в будущем возможно сделать виртуальную экскурсию по маяку для привлечения интереса к объекту", — рассказал Сергей Катков, руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории.
По словам инженера, после того, как будут собраны все замеры, специалисты отправятся в офис, где проведут обработку полученных данных и составят экспертизу. На это уйдет два-три месяца.
«
"Состояние самого маяка неплохое. За ним хорошо следят и проветривают. Поэтому при небольших усилиях, на мой взгляд, его можно привести в достойный музейный вид", — заключил Катков.
Вместе с инженерной группой на территории маяка также поработали волонтеры, которые убрали вокруг него крупный мусор.
Проект "Маяки России" реализуется с 2016 года по инициативе команды северо-западной комплексной экспедиции РГО "Гогланд". С 2020 года к проекту подключился Центр Современной истории. За это время специалисты помогли десяткам маякам по всей стране.
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