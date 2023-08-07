В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир
Депутат Лантратова готовит законопроект об использовании маткапитала для ремонта квартир
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила в телеграм-канале, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир. С просьбой поддержать инициативу она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть указанную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в соответствующем обращении. По ее словам, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки.
"По данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022 года. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на строительные материалы в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья", - отметила депутат.
Кроме того, по данным Лантратовой, 20,7%, или 550 миллиардов рублей из полученных средств маткапитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено более 96 миллиардов рублей.