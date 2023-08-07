https://ria.ru/20230807/matkapital-1888578083.html

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир - РИА Новости, 07.08.2023

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила в телеграм-канале, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:26

2023-08-07T11:26

2023-08-07T11:26

политика

россия

яна лантратова

госдума рф

михаил мишустин

материнский капитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила в телеграм-канале, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир. С просьбой поддержать инициативу она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть указанную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в соответствующем обращении. По ее словам, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки. "По данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022 года. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на строительные материалы в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья", - отметила депутат. Кроме того, по данным Лантратовой, 20,7%, или 550 миллиардов рублей из полученных средств маткапитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено более 96 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230519/demografiya-1872904419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, материнский капитал