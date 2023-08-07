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В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир - РИА Новости, 07.08.2023
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11:26 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/matkapital-1888578083.html
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир - РИА Новости, 07.08.2023
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила в телеграм-канале, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:26
2023-08-07T11:26
политика
россия
яна лантратова
госдума рф
михаил мишустин
материнский капитал
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила в телеграм-канале, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир. С просьбой поддержать инициативу она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть указанную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в соответствующем обращении. По ее словам, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки. "По данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022 года. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на строительные материалы в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья", - отметила депутат. Кроме того, по данным Лантратовой, 20,7%, или 550 миллиардов рублей из полученных средств маткапитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено более 96 миллиардов рублей.
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политика, россия, яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, материнский капитал
Политика, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Материнский капитал
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир

Депутат Лантратова готовит законопроект об использовании маткапитала для ремонта квартир

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила в телеграм-канале, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир. С просьбой поддержать инициативу она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть указанную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в соответствующем обращении. По ее словам, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки.
"По данным компании Infoline, средняя стоимость материалов для ремонта по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 10,6% относительно показателей конца 2022 года. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на строительные материалы в районе 10-15% к концу 2023 года в связи с высокими темпами ввода в эксплуатацию нового жилья", - отметила депутат.
Кроме того, по данным Лантратовой, 20,7%, или 550 миллиардов рублей из полученных средств маткапитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено более 96 миллиардов рублей.
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ПолитикаРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФМихаил МишустинМатеринский капитал
 
 
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