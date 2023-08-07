https://ria.ru/20230807/maduro-1888535842.html
Мадуро высказался об акциях по сожжению Корана
Мадуро высказался об акциях по сожжению Корана - РИА Новости, 07.08.2023
Мадуро высказался об акциях по сожжению Корана
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил отсутствие реакции политического руководства стран Европы, а также ряда СМИ на инциденты с сожжением Корана в Швеции и РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T03:30
2023-08-07T03:30
2023-08-07T05:31
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил отсутствие реакции политического руководства стран Европы, а также ряда СМИ на инциденты с сожжением Корана в Швеции и Дании.Как заявил венесуэльский лидер в эфире программы, представленной телеканалом Al-Mayadeen, те, кто закрывает глаза на сожжение священных писаний в Европе, "косвенно причастны" к этому из-за "своего молчания".Под критику Мадуро также попали СМИ, не освещающие существующую проблему. Он подчеркнул, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульманских народов и деятельность "крайне правых и расистских кругов", уничтожающих копии Корана в Европе."Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию в других странах?.. Мы почувствовали бы большое негодование", - добавил он. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/koran-1888457791.html
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европа, швеция, дания, николас мадуро, в мире
Религия, Европа, Швеция, Дания, Николас Мадуро, В мире
Мадуро высказался об акциях по сожжению Корана
Мадуро осудил отсутствие реакции европейских лидеров на акции по сожжению Корана