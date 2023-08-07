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"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины - РИА Новости, 07.08.2023
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09:36 07.08.2023 (обновлено: 10:36 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/lozh-1888554081.html
"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины
"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины - РИА Новости, 07.08.2023
"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины
Украина больше не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:36
2023-08-07T10:36
в мире
украина
скотт риттер
вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина больше не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.&quot;Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения&quot;, — указал эксперт.По словам специалиста, ВСУ пытаются справиться с высокими потерями, бросая в бой все больше людей, а также сломить волю российских военных, защищающих свои территории, но это приведет лишь к еще большим жертвам со стороны украинцев, которые они уже не могут скрывать.&quot;Все идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми&quot;, — предположил бывший разведчик.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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в мире, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
В мире, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина уже не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина больше не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«

"Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения", — указал эксперт.

По словам специалиста, ВСУ пытаются справиться с высокими потерями, бросая в бой все больше людей, а также сломить волю российских военных, защищающих свои территории, но это приведет лишь к еще большим жертвам со стороны украинцев, которые они уже не могут скрывать.
«

"Все идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми", — предположил бывший разведчик.

ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.
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В миреУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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