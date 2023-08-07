https://ria.ru/20230807/lozh-1888554081.html

"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины

"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины - РИА Новости, 07.08.2023

"Уже не могут скрывать". Разведчик разоблачил шокирующую ложь Украины

Украина больше не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:36

2023-08-07T09:36

2023-08-07T10:36

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скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина больше не может скрывать тяжелые потери в рядах ВСУ, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения", — указал эксперт.По словам специалиста, ВСУ пытаются справиться с высокими потерями, бросая в бой все больше людей, а также сломить волю российских военных, защищающих свои территории, но это приведет лишь к еще большим жертвам со стороны украинцев, которые они уже не могут скрывать."Все идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми", — предположил бывший разведчик.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, украинская армия не добилась успеха ни на одном из участков фронта и понесла большие потери.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку противника на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.

https://ria.ru/20230807/zelenskiy-1888538121.html

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в мире, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато