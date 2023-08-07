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Импортеры смогут получать лицензии на ввоз товаров на "Моем экспорте" - РИА Новости, 07.08.2023
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13:32 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/litsenzii-1888616761.html
Импортеры смогут получать лицензии на ввоз товаров на "Моем экспорте"
Импортеры смогут получать лицензии на ввоз товаров на "Моем экспорте" - РИА Новости, 07.08.2023
Импортеры смогут получать лицензии на ввоз товаров на "Моем экспорте"
Правительство Российской Федерации приняло постановление, обеспечивающее процесс информационного взаимодействия между Минпромторгом РФ и Российским экспортным... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:32
2023-08-07T13:32
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
алексей скляр
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление, обеспечивающее процесс информационного взаимодействия между Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в части предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на импорт отдельных видов товаров, сообщает РЭЦ."Нововведение будет способствовать более эффективному предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий на импорт товаров и содействовать упрощению административных процедур в сфере внешнеторговой деятельности", - уточнил вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Мой экспорт" Алексей Скляр.Сейчас сервис по выдаче лицензий доступен для всех организаций, экспортирующих товары, которые попадают под меры нетарифного регулирования. Он позволяет получить экспортную лицензию по ряду категорий товаров, таких как живая рыба, дикорастущие растения, прекурсоры. Также в рамках опытной эксплуатации сервиса через портал "Мой экспорт" можно получить лицензию на вывоз ряда лекарственных средств, а также озоноразрушающих веществ.В сервисе заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Минпромторг России, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале "Мой экспорт" в течение 10 рабочих дней.Напомним, в 2022 году РЭЦ получил мандат на поддержку импорта продукции, необходимой для производства товаров и реализации инвестиционных проектов. Для исполнения этих полномочий функционал платформы "Мой экспорт" был расширен. Так, импортеры при помощи экосистемы могут решить базовые вопросы по логистике и правовой поддержке. Расширение перечню услуг и сервисов, доступных для импортеров, будет расширяться и далее.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, алексей скляр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Алексей Скляр, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Импортеры смогут получать лицензии на ввоз товаров на "Моем экспорте"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление, обеспечивающее процесс информационного взаимодействия между Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) в части предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на импорт отдельных видов товаров, сообщает РЭЦ.
"Нововведение будет способствовать более эффективному предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий на импорт товаров и содействовать упрощению административных процедур в сфере внешнеторговой деятельности", - уточнил вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Мой экспорт" Алексей Скляр.
Сейчас сервис по выдаче лицензий доступен для всех организаций, экспортирующих товары, которые попадают под меры нетарифного регулирования. Он позволяет получить экспортную лицензию по ряду категорий товаров, таких как живая рыба, дикорастущие растения, прекурсоры. Также в рамках опытной эксплуатации сервиса через портал "Мой экспорт" можно получить лицензию на вывоз ряда лекарственных средств, а также озоноразрушающих веществ.
В сервисе заявитель вносит информацию по заявке и прикрепляет необходимые документы, после чего заявка направляется на регистрацию в Минпромторг России, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на портале "Мой экспорт" в течение 10 рабочих дней.
Напомним, в 2022 году РЭЦ получил мандат на поддержку импорта продукции, необходимой для производства товаров и реализации инвестиционных проектов. Для исполнения этих полномочий функционал платформы "Мой экспорт" был расширен. Так, импортеры при помощи экосистемы могут решить базовые вопросы по логистике и правовой поддержке. Расширение перечню услуг и сервисов, доступных для импортеров, будет расширяться и далее.
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