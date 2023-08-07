https://ria.ru/20230807/lavra-1888699061.html

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог - РИА Новости, 07.08.2023

Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) освободили из-под стражи под залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), сообщил РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:25

2023-08-07T17:25

2023-08-07T19:05

религия

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) освободили из-под стражи под залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов), сообщил его адвокат Никита Чекман в Telegram-канале."Сегодня был окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили деньги за нашего владыку. Сейчас он в машине", — написал он.Как сообщало украинское агентство УНИАН, Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции на арест священнослужителя, которое должно было состояться в понедельник.В середине июля Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Священнослужителю вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Как отметил сам наместник Киево-Печерской лавры, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, от него требовали "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины. По данным СМИ, митрополиту Павлу предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ситуация с лавройНовый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест. Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца.

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

https://ria.ru/20230726/lavra-1886414412.html

https://ria.ru/20230722/arkhierey-1885696151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киево-печерская лавра, киев, в мире, украина, ситуация вокруг упц, россия