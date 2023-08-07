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Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области - РИА Новости, 07.08.2023
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Вологодская область
 
11:52 07.08.2023 (обновлено: 12:29 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/kvadrakopter-1888584186.html
Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области
Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области - РИА Новости, 07.08.2023
Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области
В Вологодской области запустили беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения на федеральной трассе М-8, сообщила пресс-служба правительства РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:52
2023-08-07T12:29
вологодская область
авто
автомобильные дороги
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ВОЛОГДА, 7 авг - РИА Новости. В Вологодской области запустили беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения на федеральной трассе М-8, сообщила пресс-служба правительства области. В ходе пробных полетов в конце июля экипажи ДПС отработали порядок фиксации нарушений с помощью летательного аппарата, в частности, выезд на полосу встречного движения. С августа беспилотник будет дежурить практически каждый день, говорится в сообщении. "Мы постоянно анализируем причины и условия дорожно-транспортных происшествий. Часто аварии на дорогах происходят из-за выезда на полосу встречного движения. Для минимизации таких нарушений, а также повышения водительской дисциплины мы приняли решение о применении квадрокоптеров", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева. По информации пресс-службы, контроль нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотника – это часть принятого в области плана мероприятий по снижению количества дорожных происшествий. С начала этого года на дорогах региона погибло 59 человек. "Чем больше мы ремонтируем дорог, тем выше скорость автопотока. Водители начинают совершать рискованные маневры, это отражается на ситуации с аварийностью. Одна из действенных мер реагирования – увеличение числа камер фото– и видеофиксации нарушений", - цитирует пресс-служба начальника областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Накрошаева. К августу на дорогах области установили 285 дорожных камер, из них 100 штук установлено в июле на наиболее аварийных участках. На эти цели из регионального бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 53 миллионов рублей. В сервисах "Яндекс.Карты", "Яндекс.Навигатор" занесена информация о местах их расположения. Кроме того, дорожный департамент завел анонимный чат-бот в Telegram для сообщений о нетрезвых водителях, добавили в пресс-службе.
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авто, автомобильные дороги
Вологодская область, Авто, Автомобильные дороги

Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области

© Фото : Правительство Вологодской областиБеспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения в Вологодской области
Беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Правительство Вологодской области
Беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения в Вологодской области
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ВОЛОГДА, 7 авг - РИА Новости. В Вологодской области запустили беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения на федеральной трассе М-8, сообщила пресс-служба правительства области.
В ходе пробных полетов в конце июля экипажи ДПС отработали порядок фиксации нарушений с помощью летательного аппарата, в частности, выезд на полосу встречного движения. С августа беспилотник будет дежурить практически каждый день, говорится в сообщении.
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"Мы постоянно анализируем причины и условия дорожно-транспортных происшествий. Часто аварии на дорогах происходят из-за выезда на полосу встречного движения. Для минимизации таких нарушений, а также повышения водительской дисциплины мы приняли решение о применении квадрокоптеров", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева.
По информации пресс-службы, контроль нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотника – это часть принятого в области плана мероприятий по снижению количества дорожных происшествий. С начала этого года на дорогах региона погибло 59 человек.
«
"Чем больше мы ремонтируем дорог, тем выше скорость автопотока. Водители начинают совершать рискованные маневры, это отражается на ситуации с аварийностью. Одна из действенных мер реагирования – увеличение числа камер фото– и видеофиксации нарушений", - цитирует пресс-служба начальника областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Накрошаева.
К августу на дорогах области установили 285 дорожных камер, из них 100 штук установлено в июле на наиболее аварийных участках. На эти цели из регионального бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 53 миллионов рублей. В сервисах "Яндекс.Карты", "Яндекс.Навигатор" занесена информация о местах их расположения. Кроме того, дорожный департамент завел анонимный чат-бот в Telegram для сообщений о нетрезвых водителях, добавили в пресс-службе.
 
Вологодская областьАвтоАвтомобильные дороги
 
 
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