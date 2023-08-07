https://ria.ru/20230807/kvadrakopter-1888584186.html

Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области

Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области - РИА Новости, 07.08.2023

Квадракоптер будет выявлять нарушителей ПДД в Вологодской области

В Вологодской области запустили беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения на федеральной трассе М-8, сообщила пресс-служба правительства РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:52

2023-08-07T11:52

2023-08-07T12:29

вологодская область

авто

автомобильные дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888584430_0:57:1200:733_1920x0_80_0_0_b4c0193b821cfca92fc07d85cb4319fa.jpg

ВОЛОГДА, 7 авг - РИА Новости. В Вологодской области запустили беспилотник для контроля за соблюдением правил дорожного движения на федеральной трассе М-8, сообщила пресс-служба правительства области. В ходе пробных полетов в конце июля экипажи ДПС отработали порядок фиксации нарушений с помощью летательного аппарата, в частности, выезд на полосу встречного движения. С августа беспилотник будет дежурить практически каждый день, говорится в сообщении. "Мы постоянно анализируем причины и условия дорожно-транспортных происшествий. Часто аварии на дорогах происходят из-за выезда на полосу встречного движения. Для минимизации таких нарушений, а также повышения водительской дисциплины мы приняли решение о применении квадрокоптеров", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева. По информации пресс-службы, контроль нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотника – это часть принятого в области плана мероприятий по снижению количества дорожных происшествий. С начала этого года на дорогах региона погибло 59 человек. "Чем больше мы ремонтируем дорог, тем выше скорость автопотока. Водители начинают совершать рискованные маневры, это отражается на ситуации с аварийностью. Одна из действенных мер реагирования – увеличение числа камер фото– и видеофиксации нарушений", - цитирует пресс-служба начальника областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Накрошаева. К августу на дорогах области установили 285 дорожных камер, из них 100 штук установлено в июле на наиболее аварийных участках. На эти цели из регионального бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 53 миллионов рублей. В сервисах "Яндекс.Карты", "Яндекс.Навигатор" занесена информация о местах их расположения. Кроме того, дорожный департамент завел анонимный чат-бот в Telegram для сообщений о нетрезвых водителях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230804/klaster-1888180117.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

авто, автомобильные дороги