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Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении
Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении
Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:52
2023-08-07T11:52
2023-08-07T11:52
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону... Противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр в эфире телеканала "Рада". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html
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РИА Новости
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Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении
Минобороны Украины: на Купянском направлении на прошлой неделе было горячее всего