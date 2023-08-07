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Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/kupyansk-1888586428.html
Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении
Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении
Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:52
2023-08-07T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону... Противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр в эфире телеканала "Рада". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html
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Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении

Минобороны Украины: на Купянском направлении на прошлой неделе было горячее всего

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета
Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет стрельбу из 82мм миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону... Противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр в эфире телеканала "Рада".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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