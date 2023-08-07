https://ria.ru/20230807/kupyansk-1888586428.html

Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении

Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Минобороны Украины сообщило о тяжелых боях на Купянском направлении

Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:52

2023-08-07T11:52

2023-08-07T11:52

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тяжелые бои на минувшей неделе шли на купянском направлении в районе Харькова, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону... Противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр в эфире телеканала "Рада". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.

https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html

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Кирилл Волков

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