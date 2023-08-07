Блинкен обсудил с Кулебой украинское контрнаступление
Блинкен и Кулеба обсудили развитие контрнаступления и встречу по Украине в Джидде
© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой украинское контрнаступление, а также состоявшиеся в Саудовской Аравии консультации об урегулировании конфликта и долгосрочные американские гарантии безопасности, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по телефону из Вашингтона. Они обсудили развитие контрнаступления Украины, переговоры о справедливом и устойчивом мире на Украине, недавно состоявшиеся в Джидде, Саудовская Аравия, и долгосрочные договоренности о безопасности между обеими странами", - говорится в пресс-релизе.
В Джидде в Саудовской Аравии 5-6 августа прошли консультации по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.