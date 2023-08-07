https://ria.ru/20230807/kontrnastuplenie-1888724798.html

Блинкен обсудил с Кулебой украинское контрнаступление

Блинкен обсудил с Кулебой украинское контрнаступление - РИА Новости, 07.08.2023

Блинкен обсудил с Кулебой украинское контрнаступление

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой украинское контрнаступление, а также состоявшиеся в Саудовской Аравии консультации РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:44

2023-08-07T19:44

2023-08-07T19:44

специальная военная операция на украине

украина

джидда

дмитрий кулеба

энтони блинкен

владимир путин

нато

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой украинское контрнаступление, а также состоявшиеся в Саудовской Аравии консультации об урегулировании конфликта и долгосрочные американские гарантии безопасности, сообщил госдепартамент. "Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по телефону из Вашингтона. Они обсудили развитие контрнаступления Украины, переговоры о справедливом и устойчивом мире на Украине, недавно состоявшиеся в Джидде, Саудовская Аравия, и долгосрочные договоренности о безопасности между обеими странами", - говорится в пресс-релизе. В Джидде в Саудовской Аравии 5-6 августа прошли консультации по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230807/formula-1888720262.html

украина

джидда

саудовская аравия

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украина, джидда, дмитрий кулеба, энтони блинкен, владимир путин, нато, саудовская аравия