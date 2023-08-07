https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html

Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны

Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны - РИА Новости, 07.08.2023

Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны

Экспортерам продукции АПК по поставкам в наименее развитые страны и поставкам приоритетной продукции повысят размер компенсации на транспортировку, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:39

2023-08-07T19:39

2023-08-07T19:39

российский экспортный центр (рэц)

евразийский экономический союз

россия

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экспортерам продукции АПК по поставкам в наименее развитые страны и поставкам приоритетной продукции повысят размер компенсации на транспортировку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Правительством Российской Федерации 1 августа 2023 года приняты изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104, в рамках которых предусматривается применение дифференцированных коэффициентов поддержки в следующих размерах: 0,5 — по поставкам в наименее развитые страны, начиная с 01.01.2024, 1 — по поставкам приоритетной продукции, осуществленным в 2023 году, перечень которой определен в приложении к изменениям в постановление № 1104", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в остальных случаях коэффициент компенсации сохранится в прежнем размере - 0,25.Это означает, что в рамках указанных изменений компании-экспортеры агропродукции в наименее развитые страны смогут компенсировать до 50% понесенных логистических затрат, экспортеры приоритетной продукции из списка смогут компенсировать до 100% понесенных затрат соответственно.Также в рамках изменений в постановление № 1104 уточнен Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС отдельных категорий продукции агропромышленного комплекса, подлежащей компенсации.

https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, россия, экономика, вэб.рф (вэб)