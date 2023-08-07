Рейтинг@Mail.ru
Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html
Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны
Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны - РИА Новости, 07.08.2023
Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны
Экспортерам продукции АПК по поставкам в наименее развитые страны и поставкам приоритетной продукции повысят размер компенсации на транспортировку, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:39
2023-08-07T19:39
российский экспортный центр (рэц)
евразийский экономический союз
россия
экономика
вэб.рф (вэб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экспортерам продукции АПК по поставкам в наименее развитые страны и поставкам приоритетной продукции повысят размер компенсации на транспортировку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Правительством Российской Федерации 1 августа 2023 года приняты изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104, в рамках которых предусматривается применение дифференцированных коэффициентов поддержки в следующих размерах: 0,5 — по поставкам в наименее развитые страны, начиная с 01.01.2024, 1 — по поставкам приоритетной продукции, осуществленным в 2023 году, перечень которой определен в приложении к изменениям в постановление № 1104", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в остальных случаях коэффициент компенсации сохранится в прежнем размере - 0,25.Это означает, что в рамках указанных изменений компании-экспортеры агропродукции в наименее развитые страны смогут компенсировать до 50% понесенных логистических затрат, экспортеры приоритетной продукции из списка смогут компенсировать до 100% понесенных затрат соответственно.Также в рамках изменений в постановление № 1104 уточнен Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС отдельных категорий продукции агропромышленного комплекса, подлежащей компенсации.
https://ria.ru/20230627/zayavki-1880681392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз, россия, экономика, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Евразийский экономический союз, Россия, Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Экспортерам АПК повысят компенсации за транспортировку в неразвитые страны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Экспортерам продукции АПК по поставкам в наименее развитые страны и поставкам приоритетной продукции повысят размер компенсации на транспортировку, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Правительством Российской Федерации 1 августа 2023 года приняты изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104, в рамках которых предусматривается применение дифференцированных коэффициентов поддержки в следующих размерах: 0,5 — по поставкам в наименее развитые страны, начиная с 01.01.2024, 1 — по поставкам приоритетной продукции, осуществленным в 2023 году, перечень которой определен в приложении к изменениям в постановление № 1104", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что в остальных случаях коэффициент компенсации сохранится в прежнем размере - 0,25.
Это означает, что в рамках указанных изменений компании-экспортеры агропродукции в наименее развитые страны смогут компенсировать до 50% понесенных логистических затрат, экспортеры приоритетной продукции из списка смогут компенсировать до 100% понесенных затрат соответственно.
Также в рамках изменений в постановление № 1104 уточнен Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС отдельных категорий продукции агропромышленного комплекса, подлежащей компенсации.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию за участие в выставках за рубежом
27 июня, 12:41
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Евразийский экономический союзРоссияЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала