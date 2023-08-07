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В Туркменистане выступают за отмену смертной казни во всем мире
В Туркменистане выступают за отмену смертной казни во всем мире - РИА Новости, 07.08.2023
В Туркменистане выступают за отмену смертной казни во всем мире
Ашхабад предложит на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, принять международный правовой документ - "Договор о зоне,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:55
2023-08-07T14:55
2023-08-07T14:55
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АШХАБАД, 7 авг - РИА Новости. Ашхабад предложит на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке, принять международный правовой документ - "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии", сообщает в понедельник МИД Туркмении. Об этом говорится в Приоритетных позициях Туркмении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, документ опубликован на сайте туркменского внешнеполитического ведомства. В нем отмечается, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, отменившим смертную казнь, и в настоящее время страны Центральной Азии и Монголия имеют потенциал стать первым регионом, свободным от смертной казни. В этой связи "Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос разработки и принятия международного правового документа для Центрально-азиатского региона и Монголии "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии". "В дальнейшем такой документ может заложить основу для разработки и принятия Конвенции об отмене смертной казни, под инициативой данного региона в целях содействия отмене смертной казни во всем мире", - подчеркивается в Приоритетных позициях Туркмении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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в мире, центральная азия, оон, генеральная ассамблея оон, туркмения, монголия, туркменистан
В мире, Центральная Азия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Туркмения, Монголия, Туркменистан
В Туркменистане выступают за отмену смертной казни во всем мире
В МИД Туркмении выступают за отмену в будущем смертной казни во всем мире