https://ria.ru/20230807/katar-1888553975.html

Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром

Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром - РИА Новости, 07.08.2023

Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром

Россия и Катар плотно взаимодействуют по проблемам региона, Россия высоко ценит посреднические усилия Катара по урегулированию конфликтов, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:35

2023-08-07T09:35

2023-08-07T09:35

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россия

доха

катар

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар плотно взаимодействуют по проблемам региона, Россия высоко ценит посреднические усилия Катара по урегулированию конфликтов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин. "Плотное взаимодействие и координация ведутся между нашими столицами и по региональной проблематике. Особенно хочется отметить совпадение позиции по палестинскому вопросу. Мы высоко ценим посреднические усилия Дохи по урегулированию региональных и международных конфликтов политико-дипломатическими методами, в том числе путем предоставления площадки для переговоров", - отметил Догадкин.

https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, доха, катар