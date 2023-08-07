https://ria.ru/20230807/katar-1888553975.html
Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром
Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром - РИА Новости, 07.08.2023
Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром
Россия и Катар плотно взаимодействуют по проблемам региона, Россия высоко ценит посреднические усилия Катара по урегулированию конфликтов, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:35
2023-08-07T09:35
2023-08-07T09:35
в мире
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доха
катар
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар плотно взаимодействуют по проблемам региона, Россия высоко ценит посреднические усилия Катара по урегулированию конфликтов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин. "Плотное взаимодействие и координация ведутся между нашими столицами и по региональной проблематике. Особенно хочется отметить совпадение позиции по палестинскому вопросу. Мы высоко ценим посреднические усилия Дохи по урегулированию региональных и международных конфликтов политико-дипломатическими методами, в том числе путем предоставления площадки для переговоров", - отметил Догадкин.
https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, доха, катар
В мире, Россия, Доха, Катар
Посол России в Дохе заявил о координации действий с Катаром
Посол России в Дохе заявил о координации с Катаром действий по региональной проблематике
ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Катар плотно взаимодействуют по проблемам региона, Россия высоко ценит посреднические усилия Катара по урегулированию конфликтов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.
"Плотное взаимодействие и координация ведутся между нашими столицами и по региональной проблематике. Особенно хочется отметить совпадение позиции по палестинскому вопросу. Мы высоко ценим посреднические усилия Дохи по урегулированию региональных и международных конфликтов политико-дипломатическими методами, в том числе путем предоставления площадки для переговоров", - отметил Догадкин.
Посол России оценил позицию Катара по отношению к санкциям против Москвы