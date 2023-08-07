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Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар - РИА Новости, 07.08.2023
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09:20 07.08.2023 (обновлено: 09:38 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/katar-1888552126.html
Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар
Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар - РИА Новости, 07.08.2023
Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар
Колоссальное давление западных стран не мешает России и Катару сохранять заинтересованность в развитии отношений со всех областях, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:20
2023-08-07T09:38
россия
доха
катар
в мире
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Колоссальное давление западных стран не мешает России и Катару сохранять заинтересованность в развитии отношений со всех областях, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин."При всей меняющейся политико-экономической ситуации в мире, развернутой антироссийской кампании и колоссальном давлении со стороны западных стран Катар и Россия остаются заинтересованными в развитии двусторонних отношений во всех областях", - отметил Догадкин.Он напомнил, что Катар отказался присоединиться к антироссийскому лагерю на фоне последних событий, заняв нейтральную позицию. "Руководство этого государства не раз предлагало свое посредничество в решении кризиса на Украине, подчеркивая приверженность его урегулированию политико-дипломатическими методами в соответствии с положениями Устава ООН. Мы очень ценим такие усилия", - добавил дипломат.
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россия, доха, катар, в мире
Россия, Доха, Катар, В мире
Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар

Посол России в Дохе: давление Запада не мешает России и Катару развивать отношения

© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха и Национальный музей Катара
Вид на город Доха и Национальный музей Катара - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха и Национальный музей Катара. Архивное фото
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Колоссальное давление западных стран не мешает России и Катару сохранять заинтересованность в развитии отношений со всех областях, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.
"При всей меняющейся политико-экономической ситуации в мире, развернутой антироссийской кампании и колоссальном давлении со стороны западных стран Катар и Россия остаются заинтересованными в развитии двусторонних отношений во всех областях", - отметил Догадкин.
Он напомнил, что Катар отказался присоединиться к антироссийскому лагерю на фоне последних событий, заняв нейтральную позицию. "Руководство этого государства не раз предлагало свое посредничество в решении кризиса на Украине, подчеркивая приверженность его урегулированию политико-дипломатическими методами в соответствии с положениями Устава ООН. Мы очень ценим такие усилия", - добавил дипломат.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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