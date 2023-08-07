https://ria.ru/20230807/katar-1888552126.html

Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар

Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар - РИА Новости, 07.08.2023

Посол России в Дохе рассказал о давлении западных партнеров на Катар

Колоссальное давление западных стран не мешает России и Катару сохранять заинтересованность в развитии отношений со всех областях, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:20

2023-08-07T09:20

2023-08-07T09:38

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доха

катар

в мире

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Колоссальное давление западных стран не мешает России и Катару сохранять заинтересованность в развитии отношений со всех областях, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин."При всей меняющейся политико-экономической ситуации в мире, развернутой антироссийской кампании и колоссальном давлении со стороны западных стран Катар и Россия остаются заинтересованными в развитии двусторонних отношений во всех областях", - отметил Догадкин.Он напомнил, что Катар отказался присоединиться к антироссийскому лагерю на фоне последних событий, заняв нейтральную позицию. "Руководство этого государства не раз предлагало свое посредничество в решении кризиса на Украине, подчеркивая приверженность его урегулированию политико-дипломатическими методами в соответствии с положениями Устава ООН. Мы очень ценим такие усилия", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html

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доха

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, доха, катар, в мире