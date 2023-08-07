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Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке - РИА Новости, 07.08.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
13:34 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888618068.html
Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке
Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке - РИА Новости, 07.08.2023
Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке
Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино",... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:34
2023-08-07T13:34
камчатский край
владимир солодов
дальний восток
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино", сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве края губернатор Владимир Солодов. "Будет выполнена достройка и организация имеющейся на полигоне инфраструктуры. В этом году будем предлагать включить её в рамках мер федеральной поддержки в создание патриотического ТОРа. Соответствующая договорённость достигнута с министром РФ по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым", — сказал Солодов. Он добавил, что в ближайшее время все предложения будут подготовлены для представления в министерство по развитию Дальнего Востока. Сам проект планируется реализовать через ДОССАФ при участии Минобороны РФ. Новый центр позволит улучшить начальную военную подготовку школьников и студентов, повысить качество подготовки военнослужащих, а также граждан, проходящих срочную военную службу. В том числе там будет проводиться подготовка по применению различных видов оружия для поражения целей в бою. Кроме того, в центре будут заниматься подготовкой специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами.
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владимир солодов, дальний восток, петропавловск-камчатский, камчатский край
Камчатский край, Владимир Солодов, Дальний Восток, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке

© РИА Новости / Евгений БиятовМужчины в военной форме
Мужчины в военной форме - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мужчины в военной форме. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино", сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве края губернатор Владимир Солодов.
"Будет выполнена достройка и организация имеющейся на полигоне инфраструктуры. В этом году будем предлагать включить её в рамках мер федеральной поддержки в создание патриотического ТОРа. Соответствующая договорённость достигнута с министром РФ по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым", — сказал Солодов.
Он добавил, что в ближайшее время все предложения будут подготовлены для представления в министерство по развитию Дальнего Востока. Сам проект планируется реализовать через ДОССАФ при участии Минобороны РФ.
Новый центр позволит улучшить начальную военную подготовку школьников и студентов, повысить качество подготовки военнослужащих, а также граждан, проходящих срочную военную службу. В том числе там будет проводиться подготовка по применению различных видов оружия для поражения целей в бою. Кроме того, в центре будут заниматься подготовкой специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами.
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Камчатский крайВладимир СолодовДальний ВостокПетропавловск-КамчатскийКамчатский край
 
 
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