https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888618068.html

Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке

Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке - РИА Новости, 07.08.2023

Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке

Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино",... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:34

2023-08-07T13:34

2023-08-07T13:34

камчатский край

владимир солодов

дальний восток

петропавловск-камчатский

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино", сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве края губернатор Владимир Солодов. "Будет выполнена достройка и организация имеющейся на полигоне инфраструктуры. В этом году будем предлагать включить её в рамках мер федеральной поддержки в создание патриотического ТОРа. Соответствующая договорённость достигнута с министром РФ по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым", — сказал Солодов. Он добавил, что в ближайшее время все предложения будут подготовлены для представления в министерство по развитию Дальнего Востока. Сам проект планируется реализовать через ДОССАФ при участии Минобороны РФ. Новый центр позволит улучшить начальную военную подготовку школьников и студентов, повысить качество подготовки военнослужащих, а также граждан, проходящих срочную военную службу. В том числе там будет проводиться подготовка по применению различных видов оружия для поражения целей в бою. Кроме того, в центре будут заниматься подготовкой специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20230731/ekoforum-1887360754.html

дальний восток

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир солодов, дальний восток, петропавловск-камчатский, камчатский край