https://ria.ru/20230807/kamchatka-1888618068.html
Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке
Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке - РИА Новости, 07.08.2023
Центр тактико-специальной подготовки для подростков откроют на Камчатке
Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино",... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:34
2023-08-07T13:34
2023-08-07T13:34
камчатский край
владимир солодов
дальний восток
петропавловск-камчатский
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dd792c0315d45b9dc3818c7a3b17bd.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино", сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве края губернатор Владимир Солодов. "Будет выполнена достройка и организация имеющейся на полигоне инфраструктуры. В этом году будем предлагать включить её в рамках мер федеральной поддержки в создание патриотического ТОРа. Соответствующая договорённость достигнута с министром РФ по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым", — сказал Солодов. Он добавил, что в ближайшее время все предложения будут подготовлены для представления в министерство по развитию Дальнего Востока. Сам проект планируется реализовать через ДОССАФ при участии Минобороны РФ. Новый центр позволит улучшить начальную военную подготовку школьников и студентов, повысить качество подготовки военнослужащих, а также граждан, проходящих срочную военную службу. В том числе там будет проводиться подготовка по применению различных видов оружия для поражения целей в бою. Кроме того, в центре будут заниматься подготовкой специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20230731/ekoforum-1887360754.html
дальний восток
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752265292_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_2ca0490a2ecda032c32e6bbe744a9f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, дальний восток, петропавловск-камчатский, камчатский край
Камчатский край, Владимир Солодов, Дальний Восток, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Центр тактико-специальной огневой подготовки и патриотического воспитания создадут в пригороде Петропавловска-Камчатского на базе военного полигона "Радыгино", сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве края губернатор Владимир Солодов.
"Будет выполнена достройка и организация имеющейся на полигоне инфраструктуры. В этом году будем предлагать включить её в рамках мер федеральной поддержки в создание патриотического ТОРа. Соответствующая договорённость достигнута с министром РФ
по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым
", — сказал Солодов.
Он добавил, что в ближайшее время все предложения будут подготовлены для представления в министерство по развитию Дальнего Востока. Сам проект планируется реализовать через ДОССАФ при участии Минобороны РФ.
Новый центр позволит улучшить начальную военную подготовку школьников и студентов, повысить качество подготовки военнослужащих, а также граждан, проходящих срочную военную службу. В том числе там будет проводиться подготовка по применению различных видов оружия для поражения целей в бою. Кроме того, в центре будут заниматься подготовкой специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами.
Около 500 участников соберутся на молодежном экофоруме на Камчатке