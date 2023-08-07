https://ria.ru/20230807/kagarlitskiy-1888660557.html
Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов
Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов - РИА Новости, 07.08.2023
Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:37
2023-08-07T15:37
2023-08-07T16:26
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
сыктывкар
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица. Кагарлицкий Борис Юльевич*, 29.08.1958 года рождения, город Москва", — говорится в документе.В июле суд в Сыктывкаре отправил Кагарлицкого* в СИЗО по делу об оправдании терроризма (часть вторая статьи 205.2 Уголовного кодекса). Защита социолога обжаловала его арест.Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и ютьюб-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Признан иностранным агентом.
https://ria.ru/20230801/isk-1887653219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), сыктывкар, общество, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Сыктывкар, Общество, Россия
Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов
Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* в перечень
террористов и экстремистов.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица. Кагарлицкий Борис Юльевич*, 29.08.1958 года рождения, город Москва", — говорится в документе.
В июле суд в Сыктывкаре
отправил Кагарлицкого* в СИЗО по делу об оправдании терроризма (часть вторая статьи 205.2 Уголовного кодекса). Защита социолога обжаловала его арест.
Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и ютьюб-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Признан иностранным агентом.
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента