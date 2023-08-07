https://ria.ru/20230807/kagarlitskiy-1888660557.html

Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов

Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов - РИА Новости, 07.08.2023

Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:37

2023-08-07T15:37

2023-08-07T16:26

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

сыктывкар

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886158670_0:210:3024:1910_1920x0_80_0_0_e8bf79178c898a04d6349a84d89b9b3a.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Росфинмониторинг внес социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица. Кагарлицкий Борис Юльевич*, 29.08.1958 года рождения, город Москва", — говорится в документе.В июле суд в Сыктывкаре отправил Кагарлицкого* в СИЗО по делу об оправдании терроризма (часть вторая статьи 205.2 Уголовного кодекса). Защита социолога обжаловала его арест.Кагарлицкий* — социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и ютьюб-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Признан иностранным агентом.

https://ria.ru/20230801/isk-1887653219.html

сыктывкар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), сыктывкар, общество, россия