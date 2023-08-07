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В Липецкой области начали проверку после избиения подростков и беременной - РИА Новости, 07.08.2023
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19:49 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/izbienie-1888725408.html
В Липецкой области начали проверку после избиения подростков и беременной
В Липецкой области начали проверку после избиения подростков и беременной - РИА Новости, 07.08.2023
В Липецкой области начали проверку после избиения подростков и беременной
Полиция проверяет информацию о том, что двое мужчин избили двух подростков и беременную женщину на пляже в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:49
2023-08-07T19:49
происшествия
липецкая область
россия
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что двое мужчин избили двух подростков и беременную женщину на пляже в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. В группе во "ВКонтакте" портала "Липецкмедиа" опубликовали информацию от пользователя, что в субботу на пляже Галичья Гора произошел конфликт, во время которого двое мужчин жестоко избили двух 13-летних подростков, один из которых болен лейкозом, и беременную женщину. "Органами внутренних дел проводится проверка по факту конфликта, имевшего место 5 августа 2023 года в пляжной зоне, прилегающей к территории заповедника "Галичья Гора". По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и вынесено процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в ответ на вопрос о произошедшем на пляже. В ведомстве добавили, что участникам конфликта выдано направление на судмедэкспертизу.
https://ria.ru/20230803/napadenie-1888071580.html
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происшествия, липецкая область, россия, здоровье - общество
Происшествия, Липецкая область, Россия, Здоровье - Общество
В Липецкой области начали проверку после избиения подростков и беременной

В Липецкой области полиция начала проверку по факту избиения подростков и беременной

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что двое мужчин избили двух подростков и беременную женщину на пляже в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
В группе во "ВКонтакте" портала "Липецкмедиа" опубликовали информацию от пользователя, что в субботу на пляже Галичья Гора произошел конфликт, во время которого двое мужчин жестоко избили двух 13-летних подростков, один из которых болен лейкозом, и беременную женщину.
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"Органами внутренних дел проводится проверка по факту конфликта, имевшего место 5 августа 2023 года в пляжной зоне, прилегающей к территории заповедника "Галичья Гора". По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и вынесено процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе УМВД России по региону в ответ на вопрос о произошедшем на пляже.
В ведомстве добавили, что участникам конфликта выдано направление на судмедэкспертизу.
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