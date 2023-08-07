https://ria.ru/20230807/izbienie-1888605097.html
В деле об избиении участника СВО в Забайкалье появился обвиняемый
В деле об избиении участника СВО в Забайкалье появился обвиняемый - РИА Новости, 07.08.2023
В деле об избиении участника СВО в Забайкалье появился обвиняемый
Полиция предъявила обвинение в умышленном повреждении имущества жителю села Нерчинский Завод по делу об избиении участника СВО, сообщается на сайте УМВД России... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:09
2023-08-07T13:09
2023-08-07T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Полиция предъявила обвинение в умышленном повреждении имущества жителю села Нерчинский Завод по делу об избиении участника СВО, сообщается на сайте УМВД России по Забайкальскому краю. В воскресенье губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий ему автомобиль. Расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Полиция задержала 27-летнего мужчину. "Следователь межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" предъявил обвинение жителю села Нерчинский Завод в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция продолжает расследование и оперативно-разыскные мероприятия для сбора доказательной базы причастности задержанного к резонансному нападению на жителя села Нерчинский Завод после конфликта в кафе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, александр осипов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов
В деле об избиении участника СВО в Забайкалье появился обвиняемый
Жителю села Нерчинский Завод предъявили обвинения по делу об избиении участника СВО