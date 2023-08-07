https://ria.ru/20230807/irak-1888534124.html
В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками
В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками - РИА Новости, 07.08.2023
В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками
Правоохранительные органы Ирака провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой была ликвидирована сеть основных поставщиков... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T02:42
2023-08-07T02:42
2023-08-07T02:42
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Ирака провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой была ликвидирована сеть основных поставщиков наркотических таблеток каптагон в страну, говорится в поступившем РИА Новости сообщении главного управления МВД по борьбе с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. "В течение 72 часов, начиная с 3 августа, иракская полиция проводила операцию, которая считается крупнейшей в деле борьбы с распространением наркотиков, в результате чего была ликвидирована самая известная сеть незаконного оборота наркотиков основных поставщиков в Ирак наркотических таблеток каптагон", - отмечается в сообщении управления. По его данным, были задержаны восемь человек, которые признались в хранении наркотических веществ в тайниках под землей. После проведения обысков полиция обнаружила и изъяла 450 килограммов таблеток каптагона и 50 килограммов опия. Каптагон - торговая марка, под которой продается фенетиллин, химическое соединение теофиллина и амфетамина. В настоящее время препарат запрещен в большинстве стран и производится в основном для незаконного использования, наиболее распространен в арабских странах.
https://ria.ru/20230806/irak-1888527424.html
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в мире, ирак
В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками
В Ираке ликвидировали сеть основных поставщиков таблеток с наркотическим эффектом
ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Ирака провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой была ликвидирована сеть основных поставщиков наркотических таблеток каптагон в страну, говорится в поступившем РИА Новости сообщении главного управления МВД по борьбе с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
«
"В течение 72 часов, начиная с 3 августа, иракская полиция проводила операцию, которая считается крупнейшей в деле борьбы с распространением наркотиков, в результате чего была ликвидирована самая известная сеть незаконного оборота наркотиков основных поставщиков в Ирак наркотических таблеток каптагон", - отмечается в сообщении управления.
По его данным, были задержаны восемь человек, которые признались в хранении наркотических веществ в тайниках под землей. После проведения обысков полиция обнаружила и изъяла 450 килограммов таблеток каптагона и 50 килограммов опия.
Каптагон - торговая марка, под которой продается фенетиллин, химическое соединение теофиллина и амфетамина. В настоящее время препарат запрещен в большинстве стран и производится в основном для незаконного использования, наиболее распространен в арабских странах.
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