https://ria.ru/20230807/irak-1888534124.html

В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками

В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками - РИА Новости, 07.08.2023

В Ираке провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками

Правоохранительные органы Ирака провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой была ликвидирована сеть основных поставщиков... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T02:42

2023-08-07T02:42

2023-08-07T02:42

в мире

ирак

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Ирака провели крупнейшую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой была ликвидирована сеть основных поставщиков наркотических таблеток каптагон в страну, говорится в поступившем РИА Новости сообщении главного управления МВД по борьбе с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. "В течение 72 часов, начиная с 3 августа, иракская полиция проводила операцию, которая считается крупнейшей в деле борьбы с распространением наркотиков, в результате чего была ликвидирована самая известная сеть незаконного оборота наркотиков основных поставщиков в Ирак наркотических таблеток каптагон", - отмечается в сообщении управления. По его данным, были задержаны восемь человек, которые признались в хранении наркотических веществ в тайниках под землей. После проведения обысков полиция обнаружила и изъяла 450 килограммов таблеток каптагона и 50 килограммов опия. Каптагон - торговая марка, под которой продается фенетиллин, химическое соединение теофиллина и амфетамина. В настоящее время препарат запрещен в большинстве стран и производится в основном для незаконного использования, наиболее распространен в арабских странах.

https://ria.ru/20230806/irak-1888527424.html

ирак

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в мире, ирак