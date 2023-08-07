https://ria.ru/20230807/investitsii-1888636635.html
В Египте рассчитывают на привлечение больших объемов инвестиций из России
В Египте рассчитывают на привлечение больших объемов инвестиций из России - РИА Новости, 07.08.2023
В Египте рассчитывают на привлечение больших объемов инвестиций из России
Египет работает над привлечением большего объема инвестиций из России, заявил глава египетского генерального управления по инвестициям и свободным зонам Хусам... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:15
2023-08-07T14:15
2023-08-07T14:15
экономика
россия
египет
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ab5289fc3faabfcf57b13805a963b3a8.jpg
КАИР, 7 авг - РИА Новости. Египет работает над привлечением большего объема инвестиций из России, заявил глава египетского генерального управления по инвестициям и свободным зонам Хусам Хейба. "Россия присутствует во многих инвестициях в Египет. Они инвестируют в ряд отраслей, например, пищевую, нефтяную и машиностроительную сферы", - сказал Хейба во время пресс-конференции управления, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, украинский кризис отражается на инвестициях, однако он добавил, что "Египет приветствует все российские компании, пока них нет запрета". "Мы сейчас работаем над привлечением большего объема российских инвестиций в Египет", - отметил Хейба. Во время саммита "Россия-Африка" в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, у двух стран много больших общих проектов.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887122052.html
https://ria.ru/20230728/dzhibuti-1886752857.html
россия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bea0b81f882fb18667171f6cefefca2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, египет, владимир путин
Экономика, Россия, Египет, Владимир Путин
В Египте рассчитывают на привлечение больших объемов инвестиций из России
Хейба: Египет работает над привлечением большего объема инвестиций из России