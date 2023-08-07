https://ria.ru/20230807/gumpomosch-1888698709.html

Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью

Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью - РИА Новости, 07.08.2023

Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью

Тюменцы отправили бойцам в зону специальной военной операции шесть автомобилей с гуманитарной помощью, собранной по их заказам, сообщает информационный центр... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:22

2023-08-07T17:22

2023-08-07T17:22

надежные люди

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости. Тюменцы отправили бойцам в зону специальной военной операции шесть автомобилей с гуманитарной помощью, собранной по их заказам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Шесть автомобилей с гуманитарной помощью сегодня отправляются из Тюмени в зону специальной военной операции. В составе груза — запасные части для автомобилей: аккумуляторы, стартеры, карбюраторы, а также масла, фильтры, инструменты и инженерное оборудование. Дополнительную помощь доставят в тюменские подразделения", – отмечается в сообщении. Председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что обращения от подразделений отрабатываются по поручению губернатора, закуплено и отгружено все необходимое для работы в зоне СВО.

https://ria.ru/20230807/banya-1888654410.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, тюмень