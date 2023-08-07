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Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью
Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью - РИА Новости, 07.08.2023
Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью
Тюменцы отправили бойцам в зону специальной военной операции шесть автомобилей с гуманитарной помощью, собранной по их заказам, сообщает информационный центр... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:22
2023-08-07T17:22
2023-08-07T17:22
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ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости. Тюменцы отправили бойцам в зону специальной военной операции шесть автомобилей с гуманитарной помощью, собранной по их заказам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Шесть автомобилей с гуманитарной помощью сегодня отправляются из Тюмени в зону специальной военной операции. В составе груза — запасные части для автомобилей: аккумуляторы, стартеры, карбюраторы, а также масла, фильтры, инструменты и инженерное оборудование. Дополнительную помощь доставят в тюменские подразделения", – отмечается в сообщении. Председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что обращения от подразделений отрабатываются по поручению губернатора, закуплено и отгружено все необходимое для работы в зоне СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тюмень
Надежные люди, Тюменская область, Тюмень
Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью
Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью по заказу бойцов
ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости.
Тюменцы отправили бойцам в зону специальной военной операции шесть автомобилей с гуманитарной помощью, собранной по их заказам, сообщает
информационный центр правительства Тюменской области.
"Шесть автомобилей с гуманитарной помощью сегодня отправляются из Тюмени в зону специальной военной операции. В составе груза — запасные части для автомобилей: аккумуляторы, стартеры, карбюраторы, а также масла, фильтры, инструменты и инженерное оборудование. Дополнительную помощь доставят в тюменские подразделения", – отмечается в сообщении.
Председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов отметил, что обращения от подразделений отрабатываются по поручению губернатора, закуплено и отгружено все необходимое для работы в зоне СВО.
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