https://ria.ru/20230807/gosdep-1888740187.html

США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе

США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе - РИА Новости, 07.08.2023

США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе

Вашингтон исходит из того, что новый министр иностранных дел Китая Ван И посетит США, однако дата пока не согласована, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:38

2023-08-07T21:38

2023-08-07T21:38

в мире

китай

сша

ван и (политик)

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Вашингтон исходит из того, что новый министр иностранных дел Китая Ван И посетит США, однако дата пока не согласована, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я дам официальным лицам КНР самим огласить детали своей поездки, однако наши ожидания состоят в том, что (министр) посетит США и примет участие во встрече с госсекретарем (Энтони Блинкеном), которая изначально была запланирована с его предшественником", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил при этом, что возможная дата визита пока не согласована.

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен, государственный департамент сша