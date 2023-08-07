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США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе - РИА Новости, 07.08.2023
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21:38 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/gosdep-1888740187.html
США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе
США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе - РИА Новости, 07.08.2023
США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе
Вашингтон исходит из того, что новый министр иностранных дел Китая Ван И посетит США, однако дата пока не согласована, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:38
2023-08-07T21:38
в мире
китай
сша
ван и (политик)
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Вашингтон исходит из того, что новый министр иностранных дел Китая Ван И посетит США, однако дата пока не согласована, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я дам официальным лицам КНР самим огласить детали своей поездки, однако наши ожидания состоят в том, что (министр) посетит США и примет участие во встрече с госсекретарем (Энтони Блинкеном), которая изначально была запланирована с его предшественником", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил при этом, что возможная дата визита пока не согласована.
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в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Государственный департамент США
США ожидают визит главы МИД Китая, заявили в Госдепе

В Госдепе заявили, что США ожидают визит главы МИД Китая, но даты пока не согласованы

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Вашингтон исходит из того, что новый министр иностранных дел Китая Ван И посетит США, однако дата пока не согласована, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Я дам официальным лицам КНР самим огласить детали своей поездки, однако наши ожидания состоят в том, что (министр) посетит США и примет участие во встрече с госсекретарем (Энтони Блинкеном), которая изначально была запланирована с его предшественником", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Он добавил при этом, что возможная дата визита пока не согласована.
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В миреКитайСШАВан И (политик)Энтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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