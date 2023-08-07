https://ria.ru/20230807/gorenie-1888606120.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра - РИА Новости, 07.08.2023

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра

Открытый огонь на кровле торгового центра в поселке Верея Раменского городского округа ликвидирован на площади 200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:13

2023-08-07T13:13

2023-08-07T13:13

происшествия

верея

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Открытый огонь на кровле торгового центра в поселке Верея Раменского городского округа ликвидирован на площади 200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Кровля ТЦ "Юг Восток" в поселке Верея (Островецкое шоссе, дом 12) загорелась на площади порядка 200 квадратных метров, сообщал главк. До прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы 13 человек. В 11.59 возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах. "В 12.31 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, борьбу с огнем вели 81 человек и 29 единиц техники.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888498974.html

верея

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, верея, московская область (подмосковье)