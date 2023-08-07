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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра - РИА Новости, 07.08.2023
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13:13 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/gorenie-1888606120.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра - РИА Новости, 07.08.2023
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра
Открытый огонь на кровле торгового центра в поселке Верея Раменского городского округа ликвидирован на площади 200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:13
2023-08-07T13:13
происшествия
верея
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Открытый огонь на кровле торгового центра в поселке Верея Раменского городского округа ликвидирован на площади 200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Кровля ТЦ "Юг Восток" в поселке Верея (Островецкое шоссе, дом 12) загорелась на площади порядка 200 квадратных метров, сообщал главк. До прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы 13 человек. В 11.59 возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах. "В 12.31 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, борьбу с огнем вели 81 человек и 29 единиц техники.
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происшествия, верея, московская область (подмосковье)
Происшествия, Верея, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра

В подмосковном поселке Верея ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиТушение пожара в ТЦ "Юг Восток", расположенном в поселке Верея Раменского городского округа
Тушение пожара в ТЦ Юг Восток, расположенном в поселке Верея Раменского городского округа - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Тушение пожара в ТЦ "Юг Восток", расположенном в поселке Верея Раменского городского округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Открытый огонь на кровле торгового центра в поселке Верея Раменского городского округа ликвидирован на площади 200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Кровля ТЦ "Юг Восток" в поселке Верея (Островецкое шоссе, дом 12) загорелась на площади порядка 200 квадратных метров, сообщал главк. До прибытия пожарных подразделений из здания были эвакуированы 13 человек. В 11.59 возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах.
"В 12.31 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, борьбу с огнем вели 81 человек и 29 единиц техники.
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ПроисшествияВереяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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