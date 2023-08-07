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Генпрокуратура потребовала вернуть государству производителя борной кислоты - РИА Новости, 07.08.2023
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15:32 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html
Генпрокуратура потребовала вернуть государству производителя борной кислоты
Генпрокуратура потребовала вернуть государству производителя борной кислоты - РИА Новости, 07.08.2023
Генпрокуратура потребовала вернуть государству производителя борной кислоты
Генеральная прокуратура РФ направила в арбитражный суд Приморского края иск с требованием изъять в пользу государства у ООО "Финивест" акции и доли... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:32
2023-08-07T15:32
россия
приморский край
кипр
генеральная прокуратура рф
гхк "бор"
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в арбитражный суд Приморского края иск с требованием изъять в пользу государства у ООО "Финивест" акции и доли Дальнегорского горно-обогатительного комбината, единственного в РФ производителя борной кислоты, контроль над которым оказался у иностранного инвестора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках надзора в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства выявлен факт незаконного установления иностранного контроля над стратегическим предприятием – ООО "Дальнегорский ГОК", - сказал собеседник агентства. Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". По словам собеседника агентства, с 2013 года разработкой занимается ООО "Дальнегорский ГОК", которое является одним из крупнейших предприятий Приморья. Единственным участником ООО "Дальнегорский ГОК" является ООО "Радамант", которое до ноября 2018 года принадлежало кипрской компании "Эмилтрадо Венчерс ЛТД", ликвидированной в 2021 году. "Ответчик – ООО "Фининвест" – путем заключения договоров купли-продажи незаконно установил полный контроль над ООО "Дальнегорский ГОК". При этом владельцем 99,99997% доли в уставном капитале ООО "Фининвест" является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Рэкспол Трейдинг Лимитед" (Кипр), 99,999% акций которой принадлежат компании "Блюрок Партисипэйшн Инк" (Британские Виргинские острова), 0,001% акций – гражданину Кипра Хрисоу", - пояснил источник. Он отметил, что все действия и сделки, направленные на получение контроля над Дальнегорским ГОКом, подлежали обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией, чего не было сделано. "В итоге Генеральная прокуратура РФ в исковом заявлении просит признать сделки ничтожными и взыскать в доход Российской Федерации акции компаний. А также в качестве обеспечительной меры наложить арест на 100% долей в уставном капитале ООО "Дальнегорский ГОК" и на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество", - добавил собеседник агентства. "Дальнегорский ГОК" – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. В номенклатуре также борат кальция, борный ангидрид гранулированный и датолитовый концентрат, используемые в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте Дальнегорского городского округа.
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россия, приморский край, кипр, генеральная прокуратура рф, гхк "бор"
Россия, Приморский край, Кипр, Генеральная прокуратура РФ, ГХК "Бор"
Генпрокуратура потребовала вернуть государству производителя борной кислоты

Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства производителя борной кислоты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в арбитражный суд Приморского края иск с требованием изъять в пользу государства у ООО "Финивест" акции и доли Дальнегорского горно-обогатительного комбината, единственного в РФ производителя борной кислоты, контроль над которым оказался у иностранного инвестора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках надзора в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства выявлен факт незаконного установления иностранного контроля над стратегическим предприятием – ООО "Дальнегорский ГОК", - сказал собеседник агентства.
Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". По словам собеседника агентства, с 2013 года разработкой занимается ООО "Дальнегорский ГОК", которое является одним из крупнейших предприятий Приморья. Единственным участником ООО "Дальнегорский ГОК" является ООО "Радамант", которое до ноября 2018 года принадлежало кипрской компании "Эмилтрадо Венчерс ЛТД", ликвидированной в 2021 году.
«
"Ответчик – ООО "Фининвест" – путем заключения договоров купли-продажи незаконно установил полный контроль над ООО "Дальнегорский ГОК". При этом владельцем 99,99997% доли в уставном капитале ООО "Фининвест" является частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Рэкспол Трейдинг Лимитед" (Кипр), 99,999% акций которой принадлежат компании "Блюрок Партисипэйшн Инк" (Британские Виргинские острова), 0,001% акций – гражданину Кипра Хрисоу", - пояснил источник.
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Он отметил, что все действия и сделки, направленные на получение контроля над Дальнегорским ГОКом, подлежали обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией, чего не было сделано.
«
"В итоге Генеральная прокуратура РФ в исковом заявлении просит признать сделки ничтожными и взыскать в доход Российской Федерации акции компаний. А также в качестве обеспечительной меры наложить арест на 100% долей в уставном капитале ООО "Дальнегорский ГОК" и на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество", - добавил собеседник агентства.
"Дальнегорский ГОК" – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. В номенклатуре также борат кальция, борный ангидрид гранулированный и датолитовый концентрат, используемые в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте Дальнегорского городского округа.
 
РоссияПриморский крайКипрГенеральная прокуратура РФГХК "Бор"
 
 
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