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Внутри Гагаузии рождается политический конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2023
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11:14 07.08.2023 (обновлено: 11:17 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/gagauziya-1888575211.html
Внутри Гагаузии рождается политический конфликт, считает эксперт
Внутри Гагаузии рождается политический конфликт, считает эксперт - РИА Новости, 07.08.2023
Внутри Гагаузии рождается политический конфликт, считает эксперт
Противостояние главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул и местного парламента на фоне попыток утверждения исполнительного комитета грозит превратиться... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:14
2023-08-07T11:17
молдавия
гагаузия
кишинев
дмитрий константинов
илан шор
таможенный союз
евгения гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Противостояние главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул и местного парламента на фоне попыток утверждения исполнительного комитета грозит превратиться в серьезный политический конфликт, который может привести в том числе к протестам, заявил РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану. Народное собрание Гагаузской автономии Молдавии (НСГ, местный парламент) 4 августа отказалось утвердить структуру исполкома и не стало рассматривать его состав, который предложила Гуцул, назвав нарушением тот факт, что среди членов исполкома оказались главы трех районов Гагаузии. Инициативу заблокировал спикер Народного собрания Дмитрий Константинов, несмотря на то что члены исполкома выполнили озвученное ранее требование пройти проверку лингвистической комиссии. В ходе тестирования было выявлено, что 13 кандидатов, предложенные Гуцул, владеют гагаузским языком, семеро - нет, еще один кандидат не явился, поскольку находится за рубежом. Согласно местному законодательству, если НСГ дважды отклонит состав исполкома, глава Гагаузии получит право распустить парламент. "Башкан (глава автономии - ред.) может распустить Народное собрание Гагаузии, если оно нарушило закон и не утвердило состав исполнительного комитета, который соответствует всем требованиям, но в данном случае решение НСГ основано на том, что ряд членов исполнительного комитета не отвечает требованиям гагаузского законодательства, поэтому закон сейчас на стороне собрания. Роспуск НСГ означает, что это очень серьезный конфликт внутри политического класса гагаузского региона, который приведет к серьезным последствиям. Не исключено, что возможны и протесты, хотя я не стал бы предсказывать последствия конфликта, который только намечается", - заявил Цэрану. Он полагает, что это сугубо внутренний конфликт, хотя Илан Шор - лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой баллотировалась Гуцул - обвинил главу Народного собрания Дмитрия Константинова в том, что он представляет интересы правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду. Цэрану отмечает, что Константинов посещал Израиль, чтобы лично встретиться с Шором, и вернулся оттуда "крайне воодушевленным". Аналитик допускает, что местные политики недовольны отсутствием у Гуцул собственной политической позиции, поскольку она, по их мнению, лишь ретранслирует интересы Шора. "Понимание этого факта привело к тому, что элементарная ответственность гагаузских политиков заставляет их думать о судьбах автономии. Проблема в том, что Шор собирается управлять Гагаузией сугубо механически, не учитывая интересы гагаузских политиков. Это большой промах со стороны Шора, но это его манера", - пояснил Цэрану. Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230801/moldavia-1887686622.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, дмитрий константинов, илан шор, таможенный союз, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Дмитрий Константинов, Илан Шор, Таможенный союз, Евгения Гуцул, В мире
Внутри Гагаузии рождается политический конфликт, считает эксперт

Аналитик Цэрану: в Гагаузии рождается конфликт, который может вести к протестам

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Противостояние главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул и местного парламента на фоне попыток утверждения исполнительного комитета грозит превратиться в серьезный политический конфликт, который может привести в том числе к протестам, заявил РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану.
Народное собрание Гагаузской автономии Молдавии (НСГ, местный парламент) 4 августа отказалось утвердить структуру исполкома и не стало рассматривать его состав, который предложила Гуцул, назвав нарушением тот факт, что среди членов исполкома оказались главы трех районов Гагаузии. Инициативу заблокировал спикер Народного собрания Дмитрий Константинов, несмотря на то что члены исполкома выполнили озвученное ранее требование пройти проверку лингвистической комиссии. В ходе тестирования было выявлено, что 13 кандидатов, предложенные Гуцул, владеют гагаузским языком, семеро - нет, еще один кандидат не явился, поскольку находится за рубежом. Согласно местному законодательству, если НСГ дважды отклонит состав исполкома, глава Гагаузии получит право распустить парламент.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Таубер призвала Кишинев не оказывать давление на Гагаузию
1 августа, 21:05
"Башкан (глава автономии - ред.) может распустить Народное собрание Гагаузии, если оно нарушило закон и не утвердило состав исполнительного комитета, который соответствует всем требованиям, но в данном случае решение НСГ основано на том, что ряд членов исполнительного комитета не отвечает требованиям гагаузского законодательства, поэтому закон сейчас на стороне собрания. Роспуск НСГ означает, что это очень серьезный конфликт внутри политического класса гагаузского региона, который приведет к серьезным последствиям. Не исключено, что возможны и протесты, хотя я не стал бы предсказывать последствия конфликта, который только намечается", - заявил Цэрану.
Он полагает, что это сугубо внутренний конфликт, хотя Илан Шор - лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой баллотировалась Гуцул - обвинил главу Народного собрания Дмитрия Константинова в том, что он представляет интересы правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду. Цэрану отмечает, что Константинов посещал Израиль, чтобы лично встретиться с Шором, и вернулся оттуда "крайне воодушевленным". Аналитик допускает, что местные политики недовольны отсутствием у Гуцул собственной политической позиции, поскольку она, по их мнению, лишь ретранслирует интересы Шора.
"Понимание этого факта привело к тому, что элементарная ответственность гагаузских политиков заставляет их думать о судьбах автономии. Проблема в том, что Шор собирается управлять Гагаузией сугубо механически, не учитывая интересы гагаузских политиков. Это большой промах со стороны Шора, но это его манера", - пояснил Цэрану.
Эксперты и политологи в Молдавии отмечают, что с учетом нынешнего проевропейского курса молдавских властей Кишинев продолжит оказывать давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В партии "Шор" считают, что Кишинев взял под контроль парламент Гагаузии
6 августа, 14:15
 
МолдавияГагаузияКишиневДмитрий КонстантиновИлан ШорТаможенный союзЕвгения ГуцулВ мире
 
 
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