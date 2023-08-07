https://ria.ru/20230807/evakuatsiya-1888732490.html
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере
США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:39
2023-08-07T20:39
2023-08-07T20:41
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переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу", - сказал он журналистам.Рейс был организован властями США, пояснил он. Миллер добавил, что еще примерно "две дюжины" американцев покинули Нигер рейсами, которые организовали Франция, Испания и Италия.Частичная эвакуация посольства США была объявлена после того, как нигерские силовики поместили под арест президента страны Мохамеда Базума. По словам Миллера, США остаются в контакте как с Базумом, так и с мятежниками, рассчитывая на разрешение кризиса дипломатическими методами.
https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нигер, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, франция, мохамед базум
В мире, США, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Государственный департамент США, Франция, Мохамед Базум
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере
США эвакуировали часть персонала посольства в Нигере, помогли уехать ста соотечественникам