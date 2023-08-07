https://ria.ru/20230807/evakuatsiya-1888732490.html

США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере

США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023

США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере

США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:39

2023-08-07T20:39

2023-08-07T20:41

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нигер

переворот в нигере — 2023

государственный департамент сша

франция

мохамед базум

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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу", - сказал он журналистам.Рейс был организован властями США, пояснил он. Миллер добавил, что еще примерно "две дюжины" американцев покинули Нигер рейсами, которые организовали Франция, Испания и Италия.Частичная эвакуация посольства США была объявлена после того, как нигерские силовики поместили под арест президента страны Мохамеда Базума. По словам Миллера, США остаются в контакте как с Базумом, так и с мятежниками, рассчитывая на разрешение кризиса дипломатическими методами.

https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, нигер, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, франция, мохамед базум