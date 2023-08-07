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США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023
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20:39 07.08.2023 (обновлено: 20:41 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/evakuatsiya-1888732490.html
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере - РИА Новости, 07.08.2023
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере
США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:39
2023-08-07T20:41
в мире
сша
нигер
переворот в нигере — 2023
государственный департамент сша
франция
мохамед базум
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу", - сказал он журналистам.Рейс был организован властями США, пояснил он. Миллер добавил, что еще примерно "две дюжины" американцев покинули Нигер рейсами, которые организовали Франция, Испания и Италия.Частичная эвакуация посольства США была объявлена после того, как нигерские силовики поместили под арест президента страны Мохамеда Базума. По словам Миллера, США остаются в контакте как с Базумом, так и с мятежниками, рассчитывая на разрешение кризиса дипломатическими методами.
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в мире, сша, нигер, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, франция, мохамед базум
В мире, США, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Государственный департамент США, Франция, Мохамед Базум
США эвакуировали часть сотрудников посольства в Нигере

США эвакуировали часть персонала посольства в Нигере, помогли уехать ста соотечественникам

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США провели эвакуацию части персонала своего посольства в Нигере и вывезли еще около сотни соотечественников, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу", - сказал он журналистам.
Рейс был организован властями США, пояснил он. Миллер добавил, что еще примерно "две дюжины" американцев покинули Нигер рейсами, которые организовали Франция, Испания и Италия.
Частичная эвакуация посольства США была объявлена после того, как нигерские силовики поместили под арест президента страны Мохамеда Базума. По словам Миллера, США остаются в контакте как с Базумом, так и с мятежниками, рассчитывая на разрешение кризиса дипломатическими методами.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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