https://ria.ru/20230807/estoniya-1888693674.html

Эстония не планирует высылать россиян, в отличие от Литвы и Латвии

Эстония не планирует высылать россиян, в отличие от Литвы и Латвии - РИА Новости, 07.08.2023

Эстония не планирует высылать россиян, в отличие от Литвы и Латвии

Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы, сообщил в понедельник порталу ERR глава МВД Лаури Ляэнеметс. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:57

2023-08-07T16:57

2023-08-07T16:57

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг - РИА Новости. Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы, сообщил в понедельник порталу ERR глава МВД Лаури Ляэнеметс. Власти Литвы в начале августа объявили, что 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России признаны угрозой национальной безопасности страны. Планируется их высылка из Литвы. Департамент миграции республики подготовил специальный опросник для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, в нем надо было высказать свое отношение к событиям на Украине. Латвия также недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство у 5-6 тысяч российских граждан, и им будет предложено покинуть Латвию. После начала событий на Украине Латвия повысила требования к знанию языка, и гражданам, которые не сдали экзамен по латышскому языку, будет предложено покинуть Латвию. По словам Ляэнеметса, Эстония подобные меры применять не планирует. "Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", — сказал глава МВД. Министр отметил, что знание языка оценивается уже при продлении вида на жительство. Эстония также не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. "Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности", - подчеркнул Ляэнеметс.

https://ria.ru/20230801/estoniya-1887669005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, литва, латвия