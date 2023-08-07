Эстония не планирует высылать россиян, в отличие от Литвы и Латвии
МВД Эстонии заявило, что не намерено высылать россиян по примеру Литвы и Латвии
© AP Photo / NIPA/Timur NisametdinovСотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине
© AP Photo / NIPA/Timur Nisametdinov
Сотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг - РИА Новости. Эстония не намерена высылать граждан России по примеру Латвии и Литвы, сообщил в понедельник порталу ERR глава МВД Лаури Ляэнеметс.
Власти Литвы в начале августа объявили, что 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России признаны угрозой национальной безопасности страны. Планируется их высылка из Литвы. Департамент миграции республики подготовил специальный опросник для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, в нем надо было высказать свое отношение к событиям на Украине. Латвия также недавно приняла решение об аннулировании видов на жительство у 5-6 тысяч российских граждан, и им будет предложено покинуть Латвию. После начала событий на Украине Латвия повысила требования к знанию языка, и гражданам, которые не сдали экзамен по латышскому языку, будет предложено покинуть Латвию.
По словам Ляэнеметса, Эстония подобные меры применять не планирует. "Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", — сказал глава МВД.
Министр отметил, что знание языка оценивается уже при продлении вида на жительство. Эстония также не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. "Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности", - подчеркнул Ляэнеметс.