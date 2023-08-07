https://ria.ru/20230807/elektrosnabzhenie-1888589409.html

На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения

На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 07.08.2023

На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения

Более 700 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе "в результате обстрелов", сообщила в понедельник в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:05

2023-08-07T12:05

2023-08-07T12:05

украина

хмельницкий (город)

черниговская область

укрэнерго

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Более 700 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе "в результате обстрелов", сообщила в понедельник в своем телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Из-за боевых действий обесточенными остаются 451 населенный пункт. Восстановление питания происходит с разрешения военных и в обстановке безопасности", - говорится в сообщении компании.Кроме того, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды частично обесточены 276 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. В компании добавили, что в понедельник Украина импортирует электроэнергию из Словакии в течение суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы с 9.00 до 19.00 (совпадает с мск) и 17.00 до 23.00 (совпадает с мск) до 40 МВт.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

хмельницкий (город)

черниговская область

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украина, хмельницкий (город), черниговская область, укрэнерго