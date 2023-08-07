https://ria.ru/20230807/elektrosnabzhenie-1888589409.html
На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения
На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 07.08.2023
На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения
Более 700 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе "в результате обстрелов", сообщила в понедельник в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:05
2023-08-07T12:05
2023-08-07T12:05
украина
хмельницкий (город)
черниговская область
укрэнерго
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Более 700 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения, в том числе "в результате обстрелов", сообщила в понедельник в своем телеграм-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "Из-за боевых действий обесточенными остаются 451 населенный пункт. Восстановление питания происходит с разрешения военных и в обстановке безопасности", - говорится в сообщении компании.Кроме того, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды частично обесточены 276 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. В компании добавили, что в понедельник Украина импортирует электроэнергию из Словакии в течение суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы с 9.00 до 19.00 (совпадает с мск) и 17.00 до 23.00 (совпадает с мск) до 40 МВт.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, хмельницкий (город), черниговская область, укрэнерго
Украина, Хмельницкий (город), Черниговская область, Укрэнерго
На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения
В "Укрэнерго" сообщили, что без электроснабжения остались 727 населенных пунктов