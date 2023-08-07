https://ria.ru/20230807/eksport-1888673932.html

Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа

Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 07.08.2023

Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь опроверг сообщения... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:07

2023-08-07T16:07

2023-08-07T16:19

экономика

белоруссия

снг

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

минск

здоровье - общество

китай

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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь опроверг сообщения СМИ об ограничении экспорта мяса птицы из республики якобы из-за птичьего гриппа на предприятиях, пояснив, что временный запрет с 1 августа нужен был для удовлетворения внутреннего спроса и он постепенно отменяется для ряда птицефабрик. "С 1 августа текущего года, действительно, были введены временные ограничения на экспорт мяса птицы в целом на внешние рынки из Беларуси. В первую очередь это было связано с тем, что нужно обеспечить (этой продукцией - ред.) жителей нашей страны и гостей, прибывших на вторые Игры стран СНГ", - сказал замминистра журналистам в понедельник в Минске. Он заявил, что проблем с заболеваемостью на птицефабриках страны нет - "ни с высокопатогенным птичьим гриппом, ни с болезнью Ньюкасла". Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Белоруссия с начала августа ограничила экспорт продукции во все страны, кроме Китая. По его данным, причиной может быть вспышка птичьего гриппа на птицефабриках страны. На фоне этого Россельхознадзор запросил проведение переговоров с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии 7 августа.Смильгинь заявил, что ветслужба страны своевременно проводит необходимый профилактический комплекс мероприятий, так что ситуация с заболеваемостью на птицефабриках страны находится под контролем.Он пояснил, что необходимость принятия ограничительные мер была вызвана тем, что предприятия из-за более выгодных цен на внешних рынках стали отдавать предпочтение экспорту курятины, а не поставкам на внутренний рынок. Как рассказал замминистра, до предприятий были доведены плановые объёмы поставок на внутренний рынок страны, в торговую сеть, и после их выполнения конкретной птицефабрикой ограничения на экспорт мяса кур для этого предприятия снимаются."На данное время (период временного запрета - ред.) мы сделали для предприятий планы поставок в торговые сети, и на сегодняшний день с ряда предприятий ограничения уже сняты. Это три птицефабрики, крупнейшие. Также сняты ограничения на поставку (на экспорт - ред.) мяса утки, индюшатины", - сказал Смильгинь. Он не исключил, что полностью запрет может быть снят уже на текущей неделе - после получения гарантий от всех предприятий, что они выполнят планы поставки курятины как в тушке, так и в разделанном виде на внутренний рынок.Замминистра сообщил, что в понедельник белорусская сторона провела переговоры с Россельхознадзором, пояснив ситуацию с экспортом мяса птицы, у российской стороны полное понимание по данному вопросу.

https://ria.ru/20230726/karantin-1886318997.html

https://ria.ru/20230803/gripp-1888038522.html

https://ria.ru/20230804/gripp-1888162454.html

белоруссия

минск

китай

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экономика, белоруссия, снг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), минск, здоровье - общество, китай