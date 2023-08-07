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Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 07.08.2023
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16:07 07.08.2023 (обновлено: 16:19 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/eksport-1888673932.html
Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа
Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 07.08.2023
Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь опроверг сообщения... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:07
2023-08-07T16:19
экономика
белоруссия
снг
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
минск
здоровье - общество
китай
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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь опроверг сообщения СМИ об ограничении экспорта мяса птицы из республики якобы из-за птичьего гриппа на предприятиях, пояснив, что временный запрет с 1 августа нужен был для удовлетворения внутреннего спроса и он постепенно отменяется для ряда птицефабрик. "С 1 августа текущего года, действительно, были введены временные ограничения на экспорт мяса птицы в целом на внешние рынки из Беларуси. В первую очередь это было связано с тем, что нужно обеспечить (этой продукцией - ред.) жителей нашей страны и гостей, прибывших на вторые Игры стран СНГ", - сказал замминистра журналистам в понедельник в Минске. Он заявил, что проблем с заболеваемостью на птицефабриках страны нет - "ни с высокопатогенным птичьим гриппом, ни с болезнью Ньюкасла". Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Белоруссия с начала августа ограничила экспорт продукции во все страны, кроме Китая. По его данным, причиной может быть вспышка птичьего гриппа на птицефабриках страны. На фоне этого Россельхознадзор запросил проведение переговоров с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии 7 августа.Смильгинь заявил, что ветслужба страны своевременно проводит необходимый профилактический комплекс мероприятий, так что ситуация с заболеваемостью на птицефабриках страны находится под контролем.Он пояснил, что необходимость принятия ограничительные мер была вызвана тем, что предприятия из-за более выгодных цен на внешних рынках стали отдавать предпочтение экспорту курятины, а не поставкам на внутренний рынок. Как рассказал замминистра, до предприятий были доведены плановые объёмы поставок на внутренний рынок страны, в торговую сеть, и после их выполнения конкретной птицефабрикой ограничения на экспорт мяса кур для этого предприятия снимаются."На данное время (период временного запрета - ред.) мы сделали для предприятий планы поставок в торговые сети, и на сегодняшний день с ряда предприятий ограничения уже сняты. Это три птицефабрики, крупнейшие. Также сняты ограничения на поставку (на экспорт - ред.) мяса утки, индюшатины", - сказал Смильгинь. Он не исключил, что полностью запрет может быть снят уже на текущей неделе - после получения гарантий от всех предприятий, что они выполнят планы поставки курятины как в тушке, так и в разделанном виде на внутренний рынок.Замминистра сообщил, что в понедельник белорусская сторона провела переговоры с Россельхознадзором, пояснив ситуацию с экспортом мяса птицы, у российской стороны полное понимание по данному вопросу.
https://ria.ru/20230726/karantin-1886318997.html
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экономика, белоруссия, снг, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), минск, здоровье - общество, китай
Экономика, Белоруссия, СНГ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Минск, Здоровье - Общество, Китай
Минск опроверг ограничения экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа

Смильгинь опроверг информацию об ограничении экспорта мяса птицы из-за птичьего гриппа

© Flickr / roblisameehanКурицы
Курицы - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Flickr / roblisameehan
Курицы. Архивное фото
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МИНСК, 7 авг - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь опроверг сообщения СМИ об ограничении экспорта мяса птицы из республики якобы из-за птичьего гриппа на предприятиях, пояснив, что временный запрет с 1 августа нужен был для удовлетворения внутреннего спроса и он постепенно отменяется для ряда птицефабрик.
«
"С 1 августа текущего года, действительно, были введены временные ограничения на экспорт мяса птицы в целом на внешние рынки из Беларуси. В первую очередь это было связано с тем, что нужно обеспечить (этой продукцией - ред.) жителей нашей страны и гостей, прибывших на вторые Игры стран СНГ", - сказал замминистра журналистам в понедельник в Минске.
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Он заявил, что проблем с заболеваемостью на птицефабриках страны нет - "ни с высокопатогенным птичьим гриппом, ни с болезнью Ньюкасла".
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Белоруссия с начала августа ограничила экспорт продукции во все страны, кроме Китая. По его данным, причиной может быть вспышка птичьего гриппа на птицефабриках страны.
На фоне этого Россельхознадзор запросил проведение переговоров с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии 7 августа.
Смильгинь заявил, что ветслужба страны своевременно проводит необходимый профилактический комплекс мероприятий, так что ситуация с заболеваемостью на птицефабриках страны находится под контролем.
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Он пояснил, что необходимость принятия ограничительные мер была вызвана тем, что предприятия из-за более выгодных цен на внешних рынках стали отдавать предпочтение экспорту курятины, а не поставкам на внутренний рынок. Как рассказал замминистра, до предприятий были доведены плановые объёмы поставок на внутренний рынок страны, в торговую сеть, и после их выполнения конкретной птицефабрикой ограничения на экспорт мяса кур для этого предприятия снимаются.
"На данное время (период временного запрета - ред.) мы сделали для предприятий планы поставок в торговые сети, и на сегодняшний день с ряда предприятий ограничения уже сняты. Это три птицефабрики, крупнейшие. Также сняты ограничения на поставку (на экспорт - ред.) мяса утки, индюшатины", - сказал Смильгинь. Он не исключил, что полностью запрет может быть снят уже на текущей неделе - после получения гарантий от всех предприятий, что они выполнят планы поставки курятины как в тушке, так и в разделанном виде на внутренний рынок.
Замминистра сообщил, что в понедельник белорусская сторона провела переговоры с Россельхознадзором, пояснив ситуацию с экспортом мяса птицы, у российской стороны полное понимание по данному вопросу.
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