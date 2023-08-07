https://ria.ru/20230807/dtp-1888742195.html

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков - РИА Новости, 07.08.2023

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков

Водитель и три пассажира 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:54

2023-08-07T21:54

2023-08-07T21:54

происшествия

тюмень

ханты-мансийск

тюменская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости. Водитель и три пассажира 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Сегодня на 83 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Соренто" совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль "Мерседес". В результате аварии погибли 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет", – следует из сообщения. В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие несовершеннолетние приходятся водителю внуками. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено и осуществляется по одной стороне.

https://ria.ru/20230806/dtp-1888515341.html

тюмень

ханты-мансийск

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тюмень, ханты-мансийск, тюменская область, россия