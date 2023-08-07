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В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков - РИА Новости, 07.08.2023
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков
Водитель и три пассажира 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:54
2023-08-07T21:54
2023-08-07T21:54
происшествия
тюмень
ханты-мансийск
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости. Водитель и три пассажира 17, 12 и 13 лет погибли при столкновении кроссовера и фуры на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Сегодня на 83 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Соренто" совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль "Мерседес". В результате аварии погибли 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет", – следует из сообщения. В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие несовершеннолетние приходятся водителю внуками. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено и осуществляется по одной стороне.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888515341.html
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РИА Новости
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происшествия, тюмень, ханты-мансийск, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Ханты-Мансийск, Тюменская область, Россия
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков
В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и трое его внуков, 17, 12 и 13 лет