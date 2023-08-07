https://ria.ru/20230807/dtp-1888703471.html

На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток

На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток

Следователи завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, где погиб один подросток... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:48

2023-08-07T17:48

2023-08-07T17:48

происшествия

краснодарский край

брюховецкий район

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, где погиб один подросток и двое пострадали, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. По данным краевого ГУМВД, авария произошла в понедельник около 13 часов на автодороге "Краснодар- Ейск" в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Газель", где ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи. "По факту произошедшего ДТП следственными органам СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что попавшим в ДТП подросткам оказывают экстренную помощь, власти готовы задействовать санавиацию.

https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html

краснодарский край

брюховецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, брюховецкий район, краснодар, вениамин кондратьев