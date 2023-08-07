https://ria.ru/20230807/dtp-1888703471.html
На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток
На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток
Следователи завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, где погиб один подросток... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:48
2023-08-07T17:48
2023-08-07T17:48
происшествия
краснодарский край
брюховецкий район
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, где погиб один подросток и двое пострадали, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. По данным краевого ГУМВД, авария произошла в понедельник около 13 часов на автодороге "Краснодар- Ейск" в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Газель", где ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи. "По факту произошедшего ДТП следственными органам СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что попавшим в ДТП подросткам оказывают экстренную помощь, власти готовы задействовать санавиацию.
https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, брюховецкий район, краснодар, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Брюховецкий район, Краснодар, Вениамин Кондратьев
На Кубани завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб подросток
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погиб подросток