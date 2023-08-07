https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html

В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей

В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей

ДТП с шестью авто произошло в Москве на проспекте Генерала Дорохова, движение в районе происшествия незначительно затруднено, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:14

2023-08-07T16:14

2023-08-07T16:14

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ДТП с шестью авто произошло в Москве на проспекте Генерала Дорохова, движение в районе происшествия незначительно затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На проспекте Генерала Дорохова (в районе дома 65 по Бережковской набережной) столкнулись шесть автомобилей... Движение в районе происшествия незначительно затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20230807/motovezdekhod-1888568071.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто