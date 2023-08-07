https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html
В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей
В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей - РИА Новости, 07.08.2023
В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей
ДТП с шестью авто произошло в Москве на проспекте Генерала Дорохова, движение в районе происшествия незначительно затруднено, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:14
2023-08-07T16:14
2023-08-07T16:14
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ДТП с шестью авто произошло в Москве на проспекте Генерала Дорохова, движение в районе происшествия незначительно затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На проспекте Генерала Дорохова (в районе дома 65 по Бережковской набережной) столкнулись шесть автомобилей... Движение в районе происшествия незначительно затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20230807/motovezdekhod-1888568071.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей
На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло ДТП с шестью легковыми автомобилями