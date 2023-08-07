Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь
Глава Кубани: попавшим в ДТП подросткам оказывают помощь, готовы задействовать санавиацию
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что попавшим в ДТП 15-летним футболистам оказывают экстренную помощь, власти готовы задействовать санавиацию.
По данным краевого ГУ МВД, авария произошла в понедельник около 13 часов на автодороге "Краснодар- Ейск" в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика "Mitsubishi Fuso" выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Газель", где ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи.
"Ужасная трагедия произошла в Брюховецком районе. Вблизи хутора Красная Поляна в ДТП попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев.
Он также призвал водителей в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.