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Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь - РИА Новости, 07.08.2023
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16:04 07.08.2023 (обновлено: 16:19 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/dtp-1888671752.html
Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь
Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь - РИА Новости, 07.08.2023
Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что попавшим в ДТП 15-летним футболистам оказывают экстренную помощь, власти... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:04
2023-08-07T16:19
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что попавшим в ДТП 15-летним футболистам оказывают экстренную помощь, власти готовы задействовать санавиацию.По данным краевого ГУ МВД, авария произошла в понедельник около 13 часов на автодороге "Краснодар- Ейск" в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика "Mitsubishi Fuso" выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Газель", где ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи."Ужасная трагедия произошла в Брюховецком районе. Вблизи хутора Красная Поляна в ДТП попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев.Он также призвал водителей в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь

Глава Кубани: попавшим в ДТП подросткам оказывают помощь, готовы задействовать санавиацию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что попавшим в ДТП 15-летним футболистам оказывают экстренную помощь, власти готовы задействовать санавиацию.
По данным краевого ГУ МВД, авария произошла в понедельник около 13 часов на автодороге "Краснодар- Ейск" в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика "Mitsubishi Fuso" выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Газель", где ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи.
"Ужасная трагедия произошла в Брюховецком районе. Вблизи хутора Красная Поляна в ДТП попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев.
Он также призвал водителей в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
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