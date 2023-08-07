https://ria.ru/20230807/dtp-1888671752.html

Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь

Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь - РИА Новости, 07.08.2023

Попавшим в ДТП на Кубани подросткам оказывают экстренную помощь

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что попавшим в ДТП 15-летним футболистам оказывают экстренную помощь, власти... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:04

2023-08-07T16:04

2023-08-07T16:19

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что попавшим в ДТП 15-летним футболистам оказывают экстренную помощь, власти готовы задействовать санавиацию.По данным краевого ГУ МВД, авария произошла в понедельник около 13 часов на автодороге "Краснодар- Ейск" в Брюховецком районе. Предварительно, 46-летний водитель грузовика "Mitsubishi Fuso" выехал в запрещенном месте на встречную полосу и допустил боковое столкновение с микроавтобусом "Газель", где ехали дети из Каневского района в Краснодар на соревнования по футболу. В автобусе пострадали двое 15-летних ребят, еще один подросток также 15 лет погиб в автомобиле скорой помощи."Ужасная трагедия произошла в Брюховецком районе. Вблизи хутора Красная Поляна в ДТП попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. К сожалению, один подросток погиб, приношу свои соболезнования родителям. Еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию", - написал Кондратьев.Он также призвал водителей в жаркую погоду быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край