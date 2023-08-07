https://ria.ru/20230807/dtp-1888643129.html

В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве

В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве - РИА Новости, 07.08.2023

В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве

Водитель автомобиля Skoda, задавивший ребенка на севере Москвы, признал вину, за руль он сел нетрезвым, следователи будут просить о его аресте, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:42

2023-08-07T14:42

2023-08-07T14:42

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Skoda, задавивший ребенка на севере Москвы, признал вину, за руль он сел нетрезвым, следователи будут просить о его аресте, сообщает столичный главк СК России. Накануне на Кронштадтском бульваре Skoda сбила 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Ребенок погиб. "Задержан 45-летний мужчина, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном… В ближайшее время следствие будет ходатайствует перед Головинским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в телеграм-канале главка. Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас к нему добавился пункт "а", означающий, что фигурант находился в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва