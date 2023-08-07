https://ria.ru/20230807/dtp-1888643129.html
В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве
В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве - РИА Новости, 07.08.2023
В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве
Водитель автомобиля Skoda, задавивший ребенка на севере Москвы, признал вину, за руль он сел нетрезвым, следователи будут просить о его аресте, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:42
2023-08-07T14:42
2023-08-07T14:42
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Skoda, задавивший ребенка на севере Москвы, признал вину, за руль он сел нетрезвым, следователи будут просить о его аресте, сообщает столичный главк СК России. Накануне на Кронштадтском бульваре Skoda сбила 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Ребенок погиб. "Задержан 45-летний мужчина, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном… В ближайшее время следствие будет ходатайствует перед Головинским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в телеграм-канале главка. Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас к нему добавился пункт "а", означающий, что фигурант находился в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В СК раскрыли подробности ДТП с легковушкой, задавившей ребенка в Москве
Водитель, задавивший ребенка на севере Москвы, был нетрезв, он признал вину
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Водитель автомобиля Skoda, задавивший ребенка на севере Москвы, признал вину, за руль он сел нетрезвым, следователи будут просить о его аресте, сообщает
столичный главк СК России.
Накануне на Кронштадтском бульваре Skoda сбила 7-летнего мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Ребенок погиб.
"Задержан 45-летний мужчина, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном… В ближайшее время следствие будет ходатайствует перед Головинским районным судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в телеграм-канале главка.
Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас к нему добавился пункт "а", означающий, что фигурант находился в состоянии опьянения.
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