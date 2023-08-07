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В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси - РИА Новости, 07.08.2023
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14:08 07.08.2023 (обновлено: 14:25 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/dtp-1888634669.html
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси - РИА Новости, 07.08.2023
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси
Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:25
происшествия
авто
ставропольский край
ессентуки
максим горький
гибдд мвд рф
группа газ
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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона.ДТП произошло около 12.20 на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького. "Водитель автомобиля "ВАЗ-2114", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным "ГАЗель NEXT", по инерции маршрутка опрокинулась на бок", - сообщается в телеграм-канале ГИБДД Ставрополья. В салоне маршрутного такси находились восемь человек, из них шесть доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. "Установлено, что маршрутка выполняла внутригородской рейс... За рулём легкового автомобиля находился 77-летний житель станицы Ессентукской, который признаков опьянения не имеет, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался", - добавляет инспекция.
https://ria.ru/20230807/tatarstan-1888542639.html
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происшествия, авто, ставропольский край, ессентуки, максим горький, гибдд мвд рф, группа газ
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Ессентуки, Максим Горький, ГИБДД МВД РФ, Группа ГАЗ
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси

В Ессентуках шесть человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутного такси

© Госавтоинспекция СтавропольяДТП на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького в Ессентуках. Кадр из видео
ДТП на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького в Ессентуках. Кадр из видео
© Госавтоинспекция Ставрополья
ДТП на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького в Ессентуках. Кадр из видео
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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона.
ДТП произошло около 12.20 на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького.
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"Водитель автомобиля "ВАЗ-2114", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным "ГАЗель NEXT", по инерции маршрутка опрокинулась на бок", - сообщается в телеграм-канале ГИБДД Ставрополья.
В салоне маршрутного такси находились восемь человек, из них шесть доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
«
"Установлено, что маршрутка выполняла внутригородской рейс... За рулём легкового автомобиля находился 77-летний житель станицы Ессентукской, который признаков опьянения не имеет, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался", - добавляет инспекция.
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ПроисшествияАвтоСтавропольский крайЕссентукиМаксим ГорькийГИБДД МВД РФГруппа ГАЗ
 
 
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