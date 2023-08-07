https://ria.ru/20230807/dtp-1888634669.html

В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси

В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси - РИА Новости, 07.08.2023

В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси

Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:08

2023-08-07T14:08

2023-08-07T14:25

происшествия

авто

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона.ДТП произошло около 12.20 на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького. "Водитель автомобиля "ВАЗ-2114", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным "ГАЗель NEXT", по инерции маршрутка опрокинулась на бок", - сообщается в телеграм-канале ГИБДД Ставрополья. В салоне маршрутного такси находились восемь человек, из них шесть доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. "Установлено, что маршрутка выполняла внутригородской рейс... За рулём легкового автомобиля находился 77-летний житель станицы Ессентукской, который признаков опьянения не имеет, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался", - добавляет инспекция.

https://ria.ru/20230807/tatarstan-1888542639.html

https://ria.ru/20230806/gruzovik-1888520900.html

ставропольский край

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происшествия, авто, ставропольский край, ессентуки, максим горький, гибдд мвд рф, группа газ