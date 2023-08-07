https://ria.ru/20230807/dtp-1888634669.html
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси - РИА Новости, 07.08.2023
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси
Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:25
происшествия
авто
ставропольский край
ессентуки
максим горький
гибдд мвд рф
группа газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888636864_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_81614ef83ece7933cd696c8f94431e03.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в городе Ессентуки в Ставропольском крае, сообщает ГИБДД региона.ДТП произошло около 12.20 на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького. "Водитель автомобиля "ВАЗ-2114", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с маршрутным "ГАЗель NEXT", по инерции маршрутка опрокинулась на бок", - сообщается в телеграм-канале ГИБДД Ставрополья. В салоне маршрутного такси находились восемь человек, из них шесть доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. "Установлено, что маршрутка выполняла внутригородской рейс... За рулём легкового автомобиля находился 77-летний житель станицы Ессентукской, который признаков опьянения не имеет, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался", - добавляет инспекция.
https://ria.ru/20230807/tatarstan-1888542639.html
https://ria.ru/20230806/gruzovik-1888520900.html
ставропольский край
ессентуки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888636864_483:0:2000:1138_1920x0_80_0_0_f3a02164ba4baace0d7a2522c1f95a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ставропольский край, ессентуки, максим горький, гибдд мвд рф, группа газ
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Ессентуки, Максим Горький, ГИБДД МВД РФ, Группа ГАЗ
В Ессентуках шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси
В Ессентуках шесть человек пострадали при столкновении легковушки и маршрутного такси